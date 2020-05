L’attenzione del Gossip al momento è concentrata su due ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip, che si sono allontanati nel peggiore dei modi. Si tratta di Serena Enardu e Pago Settembre, che dopo essersi ritrovati proprio nella casa più spiata d’Italia hanno annunciato la loro rottura. Nelle scorse ore l’influencer sarda reduce dallo strappo sentimentale con il cantante, si è confidata con i propri fan su Instagram. Attraverso una serie di stories, l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ ha fatto sapere qual è il suo stato d’animo attuale, nonostante di recente ci ha pensato sua sorella Elga Enardu a rassicurare i suoi seguaci.

Dopo aver dichiarato di non star vivendo affatto un periodo facile, la 43enne ha fatto capire che per adesso non si sente pronta emotivamente per parlare del suo ex fidanzato.

Serena e Pago annunciano la fine della loro storia d’amore

In questi giorni Pago Settembre e Serena Enardu, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno fatto sapere che la loro tormentata storia d’amore è finita. Dopo l’annuncio dell’ex tronista sui social ha detto la sua anche Pacifico, in un’intervista concessa al magazine Chi nel numero in edicola dal 20 maggio 2020. L’influencer sarda ha rivelato che tra lei e l’ex marito di Miriana Trevisan ormai mancavano la fiducia e il rispetto. Pago invece ha raccontato di essere rimasto parecchio deluso dalla sua ex fidanzata, e ha addirittura affermato che non stanno più insieme poiché è successo qualcosa di troppo grave.

A questo punto non si è fatta attendere la replica di Serena, che oltre a dichiarare che la sua relazione con Pacifico era malata, ha aggiunto di essere una persona trasparente che nel bene e nel male non ha nascosto mai niente.

Serena Enardu sulla separazione da Pacifico: ‘Voi magari pensate che sia un gioco’

Nelle ultime ore Serena Enardu ha parlato a cuore aperto con coloro che la seguono, tramite una serie di stories pubblicate sul proprio profilo Instagram. L’ex gieffina ha raccontato come sta vivendo la separazione da Pago, non appena i suoi fan l’hanno invitata per l’ennesima volta a fare una diretta su social.

Per iniziare, la 43enne dopo aver precisato che ha sempre voluto regalare dei momenti di leggerezza ai suoi sostenitori, ha specificato che attualmente non ha nessuna voglia di rispondere alle domande che continua a ricevere. Le seguenti sono state le parole pronunciate da Serena Enardu: “Voi magari pensate che sia un gioco, che sia tutto semplice. Un momento così non si può passarlo bene”.

Infine Serena ha fatto intuire di non voler dare delle delucidazioni sull’addio a Pago, affermando: "Non riuscirei mai a fare una diretta ora perché non sarei me stessa. E poi se si dovesse presentare quella domanda o quella affermazione pesante”.