L’attenzione dei telespettatori del noto programma Uomini e Donne per il momento è concentrata sicuramente sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Sirius. Un ex protagonista della trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi, di recente è tornato a parlare della rottura con la dama torinese nel corso di un’intervista. Si tratta di Giorgio Manetti, che si è raccontato ai microfoni della rivista ‘Uomini e donne Magazine’ in edicola questa settimana. L’ex gabbiano che in questi giorni ha sostenuto che la sua ex fidanzata stia mettendo in discussione la sua dignità, ha criticato Nicola Vivarelli.

Quest’ultimo secondo il Manetti, non avrebbe un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani.

Giorgio Manetti torna a parlare della fine della sua relazione con Gemma Galgani

Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e Donne in questi giorni ha parlato nuovamente della fine della sua relazione con Gemma Galgani. Quest’ultima attualmente ha accettato la corte di Sirius (Nicola Vivarelli) un ragazzo di 26 anni che le ha suscitato un grande interesse sin da subito. L’ex cavaliere di Firenze si è servito di un’intervista concessa al magazine dedicato al talk show di Maria De Filippi, per far sapere cosa pensa della frequentazione tra Gemma e Sirius. Per cominciare Giorgio Manetti che a quanto pare ha ritrovato la serenità al fianco di Caterina, si è soffermato a parlare della rottura con Gemma avvenuta il 4 settembre del 2014.

Ancora una volta l’ex ‘gabbiano’ del trono over ha fatto capire di aver dato tanto alla Galgani, affermando: “Lei non è uscita con me perché non le ho detto ti amo. Ti amo lo dice chiunque, e poi magari tradisce. Io glielo avevo dimostrato con i fatti''.

L’ex gabbiano del trono over critica Nicola Vivarelli

Giorgio Manetti dopo aver sottolineato che aveva proposto un’avventura a Gemma, ha ribadito di non riuscire a riconoscerla. Soltanto qualche giorno fa, infatti il 64enne ha dichiarato sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’ di non aver compreso il fatto che la sua ex fiamma stia conoscendo Nicola Vivarelli.

A proposito di quest’ultimo, il Manetti si è espresso alla seguente maniera: “Non credo che un ragazzo di 26 anni possa avere attrazione per Gemma. Pensa davvero di baciarla?”. Inoltre Il fiorentino ha sottolineato che all'età di Nicola ascoltava sempre le donne più grandi, ma soltanto per imparare qualcosa sulla vita da chi ha vissuto prima di lui.

Per finire l’ex cavaliere del trono over ha criticato la Galgani, precisando che non avrebbe affatto avuto una storia d’amore di otto mesi con la donna che vede adesso in televisione. A detta di Giorgio, la dama torinese ha perso la freschezza mentale e l’incanto che la contraddistingueva dalle altre donne.