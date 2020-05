La conduttrice de La Prova del cuoco Elisa Isoardi ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più TV in cui ha parlato anche della fine della storia con Matteo Salvini e di come vadano le cose tra loro. La donna ha ammesso di essere molto serena in questo momento e di essere rimasta in rapporti cordiali con il suo ex.

Elisa, poi, ha anche detto di non essere molto interessata a dare luogo a una nuova relazione in questo momento. Dopo la fine della storia con Alessandro Di Paolo, infatti, la sua unica priorità sembra essere solo il lavoro per adesso.

L'intervista a Elisa Isoardi

Nel corso di una recente intervista, Elisa Isoardi ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale.

Questo argomento genera sempre tanto sgomento tra i fan, che hanno sempre molta curiosità di sapere come vadano le cose nella vita della conduttrice. Dopo la fine della storia con Alessandro, Elisa Isoardi ha deciso di mettere un po' da parte la sfera sentimentale a favore di quella lavorativa. La donna, infatti, ha dichiarato di essere molto impegnata in nuovi progetti e questioni che la tengono fortunatamente molto occupata. Durante l'intervista, però, non sono mancati riferimenti al suo storico ex compagno Matteo Salvini. La presentatrice ha speso solo parole positive nei confronti dell'ex vice premier.

La conduttrice parla del rapporto con Matteo Salvini

Elisa Isoardi ha detto: "Tra noi c'è dialogo sereno, ci sentiamo".

In seguito ha aggiunto anche altri dettagli e ha detto: "Mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda". Al momento, dunque, non c'è assolutamente nessuna fretta di innamorarsi. La presentatrice RAI, infatti, si è descritta come "felicemente single". La rottura con Matteo Salvini è avvenuta nel 2018 e da quel momento in poi entrambi sono sempre stati molto reticenti in merito ai motivi che potrebbero aver causato la separazione definitiva.

A ogni modo, secondo quanto rivelato dalla presentatrice, potrebbero esserci di mezzo anche questioni legate alla lontananza.

Il ritorno de La prova del cuoco dopo il lockdown

Dopo il lungo periodo di lockdown, inoltre, Elisa Isoardi è potuta tornare ai fornelli de La prova del cuoco. Sul suo profilo Instagram, infatti, la donna ha mostrato il contenuto di un'intervista in cui commenta come sia stato il tornare al suo lavoro dopo tutto questo tempo.

Ebbene, per lei è stata un'emozione grandissima paragonabile a ciò che si prova i primi giorni di scuola. In tutto il periodo trascorso, però, Elisa non ha mai lasciato da soli i suoi fan dal momento che ha sempre dato luogo a dirette Instagram e a post per tenersi costantemente in contatto.