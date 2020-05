Soleil Sorgè in un'intervista rilasciata a Il Giornale ha spiegato come mai sia finita la relazione con Jeremias Rodriguez. La 24enne italo-americana ha precisato di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex fidanzato. Inoltre Soleil ha rivelato anche in quali rapporti era con Belen e Cecilia Rodriguez. L'ex concorrente di Pechino Express ha trascorso la quarantena nella Repubblica Domenicana, perché a causa del lockdown non è più riuscita ad entrare in Italia. La giovane era partita i primi di marzo, ma per via della chiusura delle frontiere ed i voli cancellati, è rimasta bloccata all’estero.

A tutti coloro che l’hanno attaccata sui social, la diretta interessata ha rivelato di essere sorpresa da tanta cattiveria anche in un momento storico come quello vissuto attualmente dal mondo intero. Poi, ha aggiunto: "Ho deciso di dedicarmi alla beneficenza per un ospedale di Milano al quale ho deciso di legarmi".

I motivi dell’addio tra i due ex naufraghi

Come è ormai noto, Soleil e Jeremias si erano conosciuti all’Isola dei Famosi. Dopo un periodo vissuto a gonfie vele ed una convivenza, la relazione è naufragata.

Durante l’intervista a Il Giornale, a distanza di qualche mese dalla rottura con l’argentino, l’influencer ha rivelato i motivi della rottura: “Avevamo approcci diversi in molte cose che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme”. La 24enne italo-americana ha raccontato che in un primo momento tra i due era tutto perfetto, ma quando i due hanno cominciato a vivere la quotidianità le cose sono peggiorate.

Sebbene Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez oggi non formino più una coppia, la giovane ha precisato di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex fidanzato: “È rimasto l’amore che ci lega, perché umanamente siamo molto affini”.

Il rapporto con le sorelle Rodriguez

Archiviato il capitolo legato alla storia naufragata con Jeremias, Soleil Sorgè ha parlato del rapporto instaurato con le sorelle Rodriguez.

Sia Belen che Cecilia hanno sempre speso delle parole d’affetto nei confronti della ex fidanzata del fratello. La stessa Cechu in una recente intervista al settimanale Chi aveva affermato: “Soleil mi piaceva molto”.

Durante l’intervista a Il Giornale, l’ex concorrente di Pechino Express ha parlato altrettanto bene delle sue ex 'cognate'. Scendendo nel dettaglio, Soleil parlando della fidanzata di Ignazio Moser ha detto: “Conoscevo Cecilia già da tempo e mi è sempre stata molto simpatica”. Poi ha aggiunto: “Anche con Belen mi sono trovata molto bene, abbiamo personalità estremamente affini”. Infine, Soleil Sorgè ha affermato di essersi sentita subito la benvenuta in casa Rodriguez.