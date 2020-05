Lunedì 4 maggio, dopo la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, ha ripreso i battenti 'Uomini e donne', il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella prima puntata del programma si è assistito ad un vero e proprio colpo di scena con l'esordio di Sirius, il tanto discusso corteggiatore di Gemma Galgani, che la settantenne torinese ha conosciuto virtualmente durante la quarantena. In tanti avevano avanzato dei dubbi sull'età del ragazzo, credendo si trattasse di una menzogna per attirare l'attenzione del pubblico su di se, ma, nel momento in cui Nicola Vivarelli ha dimostrato di essere davvero un ventiseienne, si sono scatenate non poche polemiche da parte dei telespettatori e, soprattutto, da parte dell'opinionista del format di Canale 5, Tina Cipollari.

Ma la dama torinese, nonostante l'eccessiva differenza di età, ha accettato ugualmente di essere corteggiata dal giovane marinaio, il quale, appena è entrato in studio, ha lasciato tutti quanti senza parole. A dire la sua su questo corteggiamento è stata anche Chiara Vannucci, l'ex fidanzata di Vivarelli, la quale ha rilasciato un'intervista al noto giornale online, Fanpage.

Tina Cipollari: 'E' un rottame di donna'

Sicuramente le critiche non finiscono qui, vista pure l'accesa rivalità che c'è da sempre fra la Cipollari e la Galgani.

Basta sempre davvero poco per far sì che la storica opinionista di Uomini e Donne attacchi la dama torinese. Gemma, infatti, da anni nel programma della De Filippi in cerca dell'amore, non ha mai fatto simpatia alla Cipollari, la quale, nel corso di un'intervista a Tv, sorrisi e canzoni, ha così dipinto la settantenne di Torino: " E' un rottame di donna. Ha settanta anni e piange per qualunque sciocchezza.

Ha corteggiatori uno peggio dell'altro. Sono tutti uomini che con lei vogliono solo arrivare velocemente al dunque. Gemma è una mummia ridicola che vuole fare a tutti i costi la showgirl ventenne".

L'ex di Vivarelli descrive Sirius

La Vannucci, poco più grande di Nicola, durante l'intervista a Fanpage, ha dichiarato di avere frequentato il ragazzo per qualche anno fino al 2014. La ragazza ha definito quella con Nicola una relazione dal futuro incerto.

Lui, che aveva appena raggiunto la maggiore età ed era alquanto immaturo, non avrebbe lasciato a Chiara dei ricordi molto felici. Nell'intervista, infatti, la donna non parla dell'ex in maniera gentile: "Credo che sia interessato più alle telecamere che a tutto il resto. Vuole solo farsi vedere. Devo sottolineare che non ci frequentiamo da molto tempo, quindi non saprei cosa gli stia passando per la testa. Qualche anno fa abbiamo fatto insieme un provino per partecipare a Uomini e Donne in un locale della Versilia". Dunque, la Vannucci ha confermato tutte le considerazioni già fatte su Vivarelli nelle puntate del dating show, come quella di Valentina Autiero, che lo ha definito un farabutto in cerca di visibilità.