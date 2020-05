Sta facendo già discutere la nuova frequentazione che Gemma Galgani ha intrapreso all'interno del suo percorso al trono over di Uomini e donne. La dama torinese ha conosciuto prima via chat, con la formula del dating show nata durante l'emergenza sanitaria e poi di persona, Sirius, che è il nickname scelto da Nicola Vivarelli per presentasi a Gemma. Se prima la Galgani pensava che la sua età dichiarata, cioè 26 anni, non fosse reale, poi ha scoperto che il giovane non ha mai mentito. La differenza di età tra i due è di ben 44 anni, ma alla rivista Chi entrambi hanno confermato di essere felici e se la Galgani non arretrerà accettando di fatto il corteggiamento, Sirius da parte sua ha dichiarato di fare sul serio.

Gemma su Sirius: 'Sento che è la volta buona'

'E' arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me. E non ho alcuna paura', ha affermato Gemma intervista dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, dopo aver detto che inizialmente si aspettava di incontrare un uomo della sua stessa età. Insomma, la dama non lascerà sfuggirsi l'occasione di frequentare una persona, che per quanto molto più piccola di lei, sente molto affine al suo modo di vedere la vita e le relazioni. Nonostante le aspre critiche di Tina Cipollari, nonché quelle giunte da parte delle altre signore del parterre di Uomini e Donne, la Galgani pare essere al settimo cielo.

'Sento che è la volta buona', ha addirittura affermato Gemma che si sente a proprio agio con Sirius, il quale sa osservarla nel modo giusto. D'latra parte, Nicola pare anche lui essere convinto della scelta fatta intraprendendo questo percorso di conoscenza. Anche il ventiseienne, infatti, è sta interpellato dalla rivista Chi: Sirius è felice di frequentare Gemma.

Sirius fa sul serio con Gemma

'Le ragazze della mia età non mi hanno compreso', ha affermato Nicola che poi ha aggiunto di vedere in Gemma la giusta consapevolezza del significato della parola amore.

Lavoratore nelle navi da crociera e modello nel tempo libero, Nicola, a suo dire, avrebbe ricevuto anche l'approvazione di sua madre, più giovane di Gemma, e della nonna. Entrambe, infatti, avrebbero notato la felicità negli occhi di Sirius.

'Spero che questa storia abbia un lieto fine', ha concluso il giovane, il quale di certo dovrà far fronte, insieme a Gemma, a numerosissimi attacchi. Vedremo come i due si difenderanno e se dimostreranno con i fatti che la differenza d'età non conta davvero e, soprattutto, se riusciranno a far fronte comune contro gli attacchi frontali che Tina e Gianni di certo non gli risparmieranno.

In ogni caso, Gemma non potrà abbassare la guardia: la dama pare realmente coinvolta ma si tratterà di un fuoco di paglia o tra la Galgani e Sirius scoppierà l'amore? Solo nelle prossime puntate del trono over i telespettatori ne sapranno di più.