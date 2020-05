Sossio Aruta è stato protagonista di un duro sfogo su Instagram. Dopo l'intervista pubblicata dal settimanale Nuovo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha fatto delle precisazioni sulle dichiarazioni riportate. Secondo il compagno di Ursula Bennardo sulle pagine della rivista sono state riportate delle cose non corrispondenti alla realtà. Inoltre l'ex gieffino si è scagliato contro gli haters.

Nei giorni scorsi, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha riportato un’intervista dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, Sossio avrebbe dichiarato di lavorare al mercato della frutta ma di non poter andare avanti così.

Inoltre il giovane avrebbe espresso il desiderio di diventare un famoso allenatori di calcio.

In poco tempo le dichiarazioni dell'Aruta sono diventati virali. Moltissimi utenti hanno accusato l'ex gieffino di lamentarsi del suo lavoro e di non avere rispetto per il prossimo.

Lo sfogo dell’ex gieffino

In seguito alle numerose polemiche scaturite dalle dichiarazioni riportate dal settimanale Nuovo, il diretto interessato ha deciso di intervenire per mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo sul suo conto.

Sossio Aruta attraverso un video pubblicato su Instagram ha fatto delle precisazioni in merito: “Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello”. Poco dopo, l'ex gieffino ha dichiarato che il suo intervento non era affatto una critica a chi lavora nei supermercati.

Il fidanzato di Ursula Bennardo è letteralmente sbottato: “Non sono un morto di fame. Non sono un disperato”. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha sottolineato di aver ricevuto molti insulti gratuiti per via di quell'intervista: “Questa notizia è stata pompata”.

Sossio Aruta si è detto convinto che quell'intervista stia danneggiando la sua immagine personale e pubblica.

Sossio contro i leoni da tastiera

Sossio Aruta non si è limitato ad accusare le dichiarazioni riportate da Nuovo. L'ex gieffino si è scagliato contro i "leoni da tastiera".

Nel corso del suo sfogo, il compagno di Ursula Bennardo ha sostenuto che alcuni haters hanno soalmente preso la palla al balzo per insultarlo gratuitamente, offenderlo, massacrarlo e augurargli le peggio cose.

Sossio senza troppi peli sulla lingua ha affermato: "Mi sono rotto".

A tal proposito l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha dichiarato: “Partiranno anche per voi denunce e querele per ogni offesa.” Il giovane si è detto stufo di subire degli attacchi personali, solamente perché è diventato un personaggio pubblico: "Con molti di voi ci vedremo in tribunale". Chi invece, ha preferito la via del silenzio è stata la sua compagna Ursula Bennardo.