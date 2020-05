Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano parecchie novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, Christoph Saalfeld (interpretato dall'attore Dieter Bach) andrà molto d'accordo con suo figlio tim, così deciderà di organizzare una festa, presso il Fürstenhof, in onore del ragazzo. Nel frattempo Paul e Lucy saranno sempre più vicini e tra loro nascerà una bella sintonia. In seguito Franzi rimarrà notevolmente delusa dal comportamento di Tim, poiché si aspettava di essere considerata diversamente dall'uomo.

Spoiler Tempesta d'amore: Lucy e Paul sempre più vicini

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 4 all'8 maggio, Lucy e Paul inizieranno ad avvicinarsi sempre di più, dopo l'improvvisa scomparsa di Romy. Frattanto Bela non vedrà di buon occhio l'amicizia nata tra i due e lo dirà a Paul, quest'ultimo risponderà che per lui Romy è l'ultima donna al mondo con la quale vorrebbe una relazione. La donna, sentirà per caso la conversazione tra Paul e Bela e sarà assai dispiaciuta per le parole pronunciate dall'uomo.

Nel frattempo Christoph trascorrerà parecchio tempo in compagnia di suo figlio Tim, con il quale condividerà parecchie passioni, inoltre l'uomo sentirà di essersi legato molto al giovane, da poco ritrovato, così penserà che ci sia la possibilità che in futuro possa diventare il suo degno erede.

Tim invita Franzi alla festa

Christoph deciderà di organizzare una festa presso il Fürstenhof, in onore di suo figlio Tim.

L'imprenditore avrà l'intenzione di conoscere tutti i compagni di polo del giovane, al fine di conquistare tutta la sua stima. Dopo aver scoperto della festa, Tim sarà notevolmente felice e inviterà anche Franzi all'evento. Intanto Jessica non sarà molto soddisfatta del suo rapporto con Henry e si infurierà con l'uomo, poiché non gli ha ancora chiesto di diventare sua moglie.

Più tardi avrà luogo la festa per Tim, alla quale parteciperà anche Lucy, la donna ad un certo punto incontrerà Franzi in lacrime.

Poco dopo Franzi confesserà a Lucy di non sentirsi molto bene, poiché sperava di trascorrere del tempo insieme a Tim, al fine di instaurare con lui un rapporto più intimo, ma l'uomo sarà impegnato a divertirsi con un'altra donna durante la festa.

Franzi ha un crollo emotivo

Franzi avrà un brutto crollo emotivo per la forte delusione provocata dall'atteggiamento assai indifferente di Tim. Successivamente Tim chiederà a Franzi se in realtà è innamorata di lui, la donna sarà presa alla sprovvista dal giovane e inizialmente non saprà come rispondere alla domanda.

In un secondo momento Franzi riuscirà a riprendersi e cercherà di fingere con l'uomo, sembrando fredda e distaccata, poi lo tranquillizzerà confessandogli di non essere innamorata di lui e le dirà che vive benissimo anche senza la sua presenza.