Gli spoiler della famosa telenovela Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, Tim (interpretato dall'attore Florian Frowein) sarà curioso di sapere se Franzi si è innamorata di lui, così lo chiederà direttamente alla donna senza ripensamenti. Lucy, intanto, troverà la valigia piena di soldi nascosta da Annabelle in precedenza, grazie all'aiuto del cane Argo.

Nel frattempo Michael sarà parecchio di malumore e prenderà alcune pasticche, poi rivelerà ad Annabelle la verità sull'intervento alla spalla.

Successivamente Jessica vorrà spendere cinquemila euro per un corso di ballo e questo farà nascere ancora più attrito nel suo rapporto con Henry.

Spoiler Tempesta d'amore: Tim parla con Franzi

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dall'11 al 15 maggio, Tim chiederà a Franzi se in realtà è innamorata di lui. La ragazza sarà assai meravigliata della domanda di Tim e inizialmente non saprà cosa rispondere, ma in un secondo momento fingerà di essere distaccata e dirà all'uomo che non prova alcun sentimento verso di lui.

In seguito, grazie al fiuto del cane Argo, Lucy riuscirà a trovare la valigetta con i soldi che aveva nascosto Annabelle, prima di venire arrestata. Lucy sarà assai meravigliata e non si capaciterà di avere tra le mani una fortuna così grande, ma deciderà di non usarla da sola, bensì vorrà spartire il denaro con tutti i suoi amici.

Nel frattempo Michael non riuscirà a riprendere la sua vita di tutti i giorni facilmente e inizierà a prendere troppe pasticche per l'umore.

Poi l'uomo vorrà confessare ad Annabelle che durante l'intervento di artroscopia alla spalla le è stato lesionato un nervo, così il suo umore peggiorerà sempre di più.

Henry e Jessica ai ferri corti

Michael rivelerà ad Annabelle tutta la verità riguardo l'intervento alla spalla, poi dirà alla donna che per poter tornare come prima dovrà eseguire molta fisioterapia.

Nel frattempo il medico di Michael non sembrerà molto tranquillo e Annabelle se ne accorgerà subito.

In seguito Henry e Jessica non andranno molto d'accordo e i loro conflitti aumenteranno ogni giorno, la donna non sarà per niente soddisfatta della relazione e non riuscirà a capire le motivazioni del comportamento del suo compagno.

Infine, Jessica dirà a Henry di voler spendere cinquemila euro per un corso di ballo del maestro Maier Winterstein, l'uomo alla richiesta della donna rimarrà assai turbato e di conseguenza avrà un duro scontro con lei.