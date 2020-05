La famosa soap opera Il Paradiso delle Signore ha subito uno stop a causa dell'emergenza sanitaria in Italia. Al momento non saranno trasmesse nuove puntate, ma alcune repliche andate in onda in televisione ad ottobre 2019. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, Marta e Vittorio si sposeranno, mentre Riccardo e Nicoletta saranno sempre più vicini. Poi Umberto penserà di vendere le sue quote del Paradiso e lo rivelerà a Vittorio e Marta. Di seguito i dettagli delle repliche de Il Paradiso delle signore.

Trame Il Paradiso delle signore: Nicoletta in difficoltà

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 4 all'8 maggio, Marta avrà assai sfortuna, poiché a causa di un errore il suo vestito da sposa verrà rovinato, ma Agnese e Gabriella cercheranno di sistemare la situazione quanto prima. Successivamente Marta e Vittorio si sposeranno e la cerimonia sarà assai sorprendente per tutti gli invitati. Nel frattempo Nicoletta sarà notevolmente agitata, poiché Margherita non si sentirà affatto bene, così la donna chiamerà Angela per farsi aiutare.

Intanto Riccardo verrà a sapere che Nicoletta si trova in difficoltà, così si precipiterà da lei per aiutarla.

Angela accoglie Marcello

Riccardo sarà sempre più vicino a Nicoletta, mentre Silvia non sarà d'accordo con le scelte prese da sua figlia. In seguito Angela accoglierà in casa sua Marcello. Vittorio e Marta vedranno svanire la loro serenità, a causa di un furto inaspettato presso il Paradiso.

Più tardi Riccardo vorrà dare una mano al Paradiso con i suoi capitali privati, così da compensare il furto, ma Vittorio e le Veneri sembreranno cavarsela bene, anche senza l'aiuto dell'uomo. Nel frattempo Luciano incontrerà Armando, un suo vecchio conoscente e Agnese sembrerà piacevolmente colpita dall'uomo. Umberto sarà parecchio pensieroso e sarà sempre più vicino ad Adelaide, poi l'uomo confesserà a Vittorio e Marta che presto venderà le sue quote del Paradiso, ma sarà ignaro che Riccardo sarà subito pronto ad approfittarsene.

Frattanto Gabriella dimostrerà giorno dopo giorno il suo grande talento da stilista, mentre Armando sarà notevolmente paterno nei confronti di Rocco.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Paradiso delle signore

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, le quali sono state al momento interrotte a causa dell'emergenza sanitaria è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi, registrandosi gratuitamente sul sito RaiPlay.it. Nell'apposita piattaforma si possono trovare anche alcuni video-clip dedicati alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore.