Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di novità: lunedì 7 ottobre, su Canale 5, andrà in onda un episodio in cui Hope (Annika Noelle) cercherà di chiarire le dure parole spese nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson) durante una recente conversazione con Brooke (Katherine Kelly Lang). Il giovane Forrester mostrerà comprensione per Hope, mentre Brooke sarà in ansia per sua figlia. Sarà così che Logan si confiderà con Taylor riguardo alle sue preoccupazioni per la vicinanza tra Hope e Thomas.

Hope e Thomas: un chiarimento necessario

Hope tenterà di chiarire la propria posizione con Thomas riguardo a una recente conversazione avuta con la madre Brooke.

Le parole dure che ha usato nei confronti di Thomas sono state per lei un errore inaccettabile, eppure, nonostante le sue scuse manchino di chiarezza, il giovane Forrester si mostrerà comprensivo. Thomas, infatti, accetterà con serenità la sfiducia che Brooke continua a nutrire nei suoi confronti.

Nel frattempo, Brooke si confiderà con Taylor riguardo alla sua crescente ansia per la collaborazione professionale tra Hope e Thomas e per la troppa vicinanza tra i due. In particolare Logan sarà preoccupata per la sicurezza emotiva della figlia, mentre Taylor non comprenderà le ragioni di questo timore e continuerà a sostenere Thomas ad ogni costo.

Brooke e Taylor ai ferri corti

La discussione tra Brooke e Taylor (Krista Allen) evidenzierà delle importanti differenze di opinione tra le due donne.

Questa dinamica solleverà diversi interrogativi sul futuro dei rapporti relazioni tra Hope, Thomas, Brooke e Taylor, che potrebbero essere messi a dura prova.

Uno sguardo al futuro: Taylor scopre di essere malata

Intanto nelle successive puntate dello sceneggiato si scoprirà che Taylor ha una malattia terminale, un segreto che porterà la donna ad avere un intenso conflitto interiore.

Questa rivelazione costringerà non solo lei, ma anche Ridge a confrontarsi con la fragilità della vita e anche i loro legami familiari saranno messi alla prova.

Beautiful: ottimi risultati con il 17,47% di share

L'ascolto medio di Beautiful settimanale si attesta sui 2.248.000 spettatori a puntata, con uno share del 17,47%.

Questi numeri testimoniano l'interesse costante del pubblico per la soap opera statunitense, nonostante vada in onda ormai da oltre tre decenni, consolidando la sua posizione tra i programmi più seguiti del palinsesto di Canale 5.