Prosegue senza sosta la messa in onda delle repliche della nota fiction Rai, "L'allieva", con protagonisti Alessandra Mastronardi (Alice Allevi), Pierpaolo Spollon (Marco Allevi), Dario Aita (Artur Malcomess), Lino Guanciale (Claudio Conforti) e Francesca Agostini (Lara Nardelli). Domenica 3 maggio, infatti, è andata in onda la riproposizione della terza puntata della seconda stagione della serie in cui sono stati trasmessi gli episodi "L'acaro rosso" e "Prison Blues". Nel primo, Alice Allevi ha dovuto indagare sulla misteriosa morte di un dipendente del cimitero, mentre nel secondo la protagonista è stata coinvolta nelle indagini per scoprire l'assassino di un uomo di nazionalità libica ucciso in carcere.

Per tutti quelli che non hanno avuto modo di seguire la replica in chiaro in televisione, si segnala che è facilmente reperibile anche sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere la replica della terza puntata de 'L'allieva'

Nel dettaglio, si informa che la replica della terza puntata de "L'Allieva 2" è già disponibile alla visione sul sito on demand Rai Play, la piattaforma online della televisione dello stato. Il sito in questione, infatti, contiene una pagina dedicata completamente alla fiction con la Mastronardi, dove è possibile vedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione.

Da non dimenticare che i video contenuti sul sito si possono visualizzare sia da pc fisso che dai dispositivi mobili grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare direttamente dal sito Rai Play dopo aver effettuato la registrazione gratuita.

Einardi continua a corteggiare Alice

La trama ufficiale dell'episodio "L'acaro rosso" ci segnala che Alice decide finalmente di confessare a Claudio tutto quello che è successo fra lei ed Einardi.

Nel frattempo, un addetto alla manutenzione del cimitero viene ucciso misteriosamente e la cosa sembra coinvolgere in prima persona un'amica di Alice, Lara. A quel punto, l'Allevi decide di interessarsi alle indagini per scoprire l'assassino dell'uomo. Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane, Einardi continua il suo corteggiamento creando ancora più confusione della mente di Alice.

Alice trascorre un weekend con Sergio

La sinossi ufficiale di "Prison Blues" ci informa che Alice si interessa all'omicidio di un giovane libico avvenuto in un penitenziario. Nel frattempo, Claudio cerca di riavvicinarsi alla giovane, senza lasciarsi intimorire dalle interferenze create da Einardi. A quel punto, Alice, sempre più contenta e felice delle attenzioni del PM, accetta un suo invito in campagna. Il weekend fra i due però finisce per non andare nel migliore dei modi.