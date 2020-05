Alessandro Graziani in un'intervista al magazine di Uomini e donne ha parlato del suo percorso nel dating-show di Canale 5. Il giovane si è detto rammaricato per come siano andate le cose con Giovanna Abate. Inoltre, ha fornito la sua opinione sui suoi rivali in amore Sammy Hassan e Davide Basolo.

Durante l'intervista Alessandro ha parlato anche dell'ennesima rottura tra Serena Enardu e Pago. Il giovane si è detto convinto, di non essere stato lui la causa dell'allontanamento della coppia. Poi, ha riferito di non sentire la 43enne cagliaritana dal mese di gennaio. Infine si è detto dispiaciuto per Pago, perché lo ha visto soffrire molto a Tempation Island Vip.

Lo sfogo di Alessandro

Alessandro Graziani ha abbandonato Uomini e Donne. Nell'intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, l'ex corteggiatore ha confidato di essere rammaricato per come sia andata con Giovanna Abate. Nonostante il pallavolista si era preparato a un non lieto fine con la tronista è rimasto molto deluso: "Mi sarei potuto innamorare di lei".

Sul perché Graziani abbia deciso di lasciare il programma, nonostante Giovanna lo abbia rincorso, il diretto interessato ha spiegato di essere diventato intollerante al modo di fare infantile della 25enne romana. Ricordiamo che per Giovanna Abate, Alessandro aveva anche rifiutato le avances di alcune dame del Trono Over.

Prima di concludere il capitolo legato all'esperienza da corteggiatore, Alessandro Graziani ha aperto a un futuro con Giovanna Abate.

Il giovane ha confidato che se la tronista dovesse ricevere un 'no' in occasione della scelta finale, lui sarebbe pronto ad un eventuale confronto: "Sicuramente non la cercherei, ma non le chiudere la porta in faccia per un confronto". Lo stesso ex corteggiatore ha ammesso di aver provato delle bellissime emozioni con la tronista.

Il commento sui ‘rivali’ in amore

Archiviata la sua posizione da corteggiatore, Alessandro Graziani ha detto la sua sui suoi rivali in amore Sammy Hassan e Davide Basolo.

Per quanto riguarda il vocalist lombardo, Alessandro è sempre più convinto che sia la scelta di Giovanna: “Mi auguro le risponda di sì”.

Graziani ha precisato di non avere nulla contro Hassan, ma si è detto sicuro che Sammy sia più interessato a fare spettacolo piuttosto che conquistare il cuore della 25enne romana.

L'ex corteggiatore di Giovanna Abate si è fatto un'idea ben precisa anche su Davide Basolo alias Alchimista. Secondo Graziani, il ligure per togliersi la maschera ha aspettato che gli altri corteggiatori commettessero dei passi falsi. Infine, Alessandro Graziani ha confidato di non avere visto Giovanna abbastanza emozionata quando l'Alchimista ha tolto la maschera svelando il suo volto.