In un'intervista a MowMag, Sara Tommasi ha commentato il percorso di Luca Calvani al Grande Fratello: "È uno che mette in atto la strategia del profumiere. Il suo unico obiettivo è la vittoria". Tommasi ha spiegato che Calvani, a L'isola dei famosi, aveva lo stesso atteggiamento che sta adottando nella casa con Jessica Morlacchi.

Le parole di Tommasi

Sara Tommasi e Luca Calvani hanno partecipato alla stessa edizione dell'Isola dei Famosi nel 2006. Tra i due sembrava esserci una grande intesa, ma, terminato il reality show, Calvani rifilò un due di picche alla showgirl.

Vedendo l'atteggiamento che Luca ha nei confronti di Jessica Morlacchi all'interno della casa del Grande Fratello, Sara Tommasi ha parlato di un film già visto e vissuto sulla sua pelle: "È uno che mette in atto la strategia del profumiere fregandosene dei sentimenti degli altri. Il suo unico obiettivo è la vittoria". La showgirl ha spiegato che in Honduras, Luca iniziò a farle i complimenti e decise di dormire con lei, anche se fra i due non ci fu nulla di fisico. Sebbene Calvani si fosse mostrato interessato a Sara, l'attore chiese in varie occasioni di rispettare la sua storia con la donna che poi diventò sua moglie. "È un profumiere nato", ha ammesso Tommasi.

L'ex naufraga si è esposta anche in merito al comportamento che Jessica dovrebbe attuare nei confronti di Luca: "Dovrebbe avere la forza di voltare pagina, perché a lui non frega niente di Jessica".

Tommasi spera che Jessica possa far emergere il suo lato artistico, visto che è una cantante e all'inizio del programma ha dimostrato di avere tante qualità: "Luca non sta facendo una bella figura".

Luca e Jessica: cos'è successo al GF

Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno instaurato un bel rapporto al GF, ma si è complicato nel momento in cui Jessica ha detto di essersi infatuata di lui.

In occasione della puntata di lunedì 16 dicembre, Jessica ha lasciato intendere che fra lei e Calvani è accaduto qualcosa sotto le lenzuola, ma ha preferito non dirlo per non mettere in difficoltà il coinquilino. Dal canto suo, Luca ha detto che tra loro c'è stato un bacio sulla guancia. Dal momento che è fidanzato da diversi anni con Alessandro, Luca ha chiesto alla coinquilina di portare rispetto al suo compagno e smetterla di inventare cose non veritiere.

Al momento, tra i due concorrenti non sembrano esserci i presupposti per un riavvicinamento: Jessica è convinta di non aver commesso alcun errore nei confronti del coinquilino, mentre Luca sostiene che Jessica abbia buttato via un'amicizia importante per un film che si è fatta solamente nella sua testa.