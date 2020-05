Cosa ne è stato dei troni di Sara Shaimi, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro? Da quando a marzo scorso sono state sospese le registrazioni di Uomini e donne per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, non si è più saputo nulla dei tre protagonisti del Trono Classico. Un corteggiatore della romana, Giuseppe Nastasi, nelle ultime ore ha usato i social network per far sapere ai curiosi che tutto sarebbe finito con un nulla di fatto: la tronista avrebbe abbandonato il programma senza fare una scelta.

Le dure parole di Giuseppe sull'avventura a Uomini e Donne

L'autrice Raffaella Mennoia l'aveva assicurato ai fan di Uomini e Donne: presto lei e il resto della redazione si sarebbero occupati anche dei troni in sospeso di Carlo, Sara e Daniele.

Da quando il dating-show è tornato in onda un mese fa circa, infatti, l'attenzione è stata concentrata soltanto su Giovanna Abate e sul suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Ora che si sta provando a tornare alla normalità anche in televisione, in tanti si domandano cosa ne è stato degli altri tre ragazzi che animavano le puntate del Trono Classico prima dello stop alle registrazioni ad inizio marzo.

Una diretta Instagram che ha fatto un corteggiatore della Shaimi, Giuseppe Nastasi, conterrebbe le risposte a molti interrogativi che i curiosi si pongono da settimane: cosa ne è stato dei troni dei "giovani"? Ci sarà tempo e spazio per altri protagonisti che non siano Giovanna e i suoi spasimanti?.

Ultime news sul percorso di Sara a Uomini e Donne

Anche se non ha mai fatto nomi o riferimenti precisi a Uomini e Donne o al suo cast, sembrerebbe proprio che Giuseppe stesse parlando di questo nella diretta che ha fatto su Instagram di recente e che il blog "Vicolo delle News" ha condiviso.

"Si tirano le somme e mi faccio una grossa risata vedendo quello che mi circonda".

"Io sono sempre qui", ha risposto il ragazzo a chi continua a chiedergli che fine abbia fatto negli ultimi 70 giorni, ovvero da quando non è più apparso in televisione per corteggiare Sara.

"Se qualcuno volesse invitarmi per dire la mia, lo farò nelle sedi opportune", ha aggiunto Nastasi quasi a voler sollecitare la redazione del dating-show a dargli parola dopo mesi di silenzio.

Lo sfogo del giovane, però, è proseguito con un attacco diretto a qualcuno che starebbe continuando ad apparire su Canale 5 a differenza sua: "C'è chi aspetta e viene dimenticato, e chi fa il santarellino e parla piano". Giuseppe ha anche tirato in ballo altre trasmissioni che una persona frequenterebbe da un anno con ipocrisia, soltanto per assicurarsi visibilità, ma non ha dato nessun altro indizio che potesse far capire a chi fosse rivolto il suo duro messaggio.

Carlo e Daniele 'sospesi' a Uomini e Donne

"Tutti i nodi verranno al pettine", è l'ultimo pensiero che Giuseppe Nastasi ha condiviso nelle sue Instagram Stories poche ore fa, ovvero dopo aver catturato l'attenzione dei curiosi con una diretta al veleno che sembrava rivolta alla sua esperienza interrotta negli studi di Uomini e Donne.

Il percorso di Sara Shaimi, però, non è l'unico rimasto in sospeso: anche le conoscenze di Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono state messe in stand-by da un giorno all'altro quando ad inizio marzo è iniziato il lockdown e non è stato più possibile registrare programmi Tv per almeno un mese.

Non molto tempo fa sembrava che Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice del tronista veneto, avesse raggiunto Roma per registrare una puntata del dating-show ma, almeno fino ad oggi 18 maggio, non si hanno notizie né di lei né delle altre ragazze che ambivano a conquistare il cuore dei due protagonisti del Trono Classico.