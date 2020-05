Giorgio Manetti non fa più parte del parterre maschile del trono over di Uomini e donne da diversi anni, ma l'ex cavaliere fiorentino non perde occasione per attaccare Gemma Galgani. Dopo otto mesi d'amore passionale vissuto accanto alla dama torinese, la relazione è naufragata nel peggiore dei modi trascinandosi tra recriminazioni e ripensamenti, ma Giorgio adesso è felice accanto a Caterina, una donna con cui ha ritrovato la serenità dopo essersi allontanato dalle telecamere. Lo stesso non si può dire per Gemma ancora alla ricerca dell'amore: secondo Manetti, però, la Galgani sta prendendo in giro il pubblico stando vicina al giovanissimo Sirius.

Giorgio Manetti su Gemma: "Non può prendere in giro il pubblico"

"Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità", ha affermato Giorgio durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. L'ex cavaliere, insomma, non ritiene veramente possibile che la dama creda che il giovane Nicola possa essere interessato a costruire una relazione stabile con lei. Infatti, continuando nel suo ragionamento, il fiorentino si è chiesto come sia possibile che dopo ben 11 anni passati al trono over di Uomini e Donne Gemma non sia ancora riuscita a trovare l'amore abbandonando così la trasmissione.

Inoltre, in maniera ironica Giorgio si è chiesto come mai adesso sta facendo le moine ad un giovane di 26 anni.

"Se va avanti così chissà che a cercare l'amore in tv non ci resti altri dieci anni", ha proseguito Manetti, rincarando la dose contro la sue ex ma aggiungendo che lui non ha nulla contro la torinese e anzi le augura tutto il bene.

Manetti: "In televisione cercavo l'amore"

Insomma, Giorgio disapprova su tutta la linea il comportamento di Gemma, che non si rende conto, sempre secondo lui, che essendo ormai un personaggio pubblico alcuni corteggiatori potrebbero avvicinarsi a lei solo per poter godere della sua fama e vivere così di luce riflessa.

"In televisione cercavo l'amore, non la visibilità", ha poi aggiunto Giorgio affermando che forse lui è stato l'unico a stare con Gemma solo per reale interesse nei confronti della donna e non per acquisire fama.

Manetti, ormai, è distante dal dating show, ma evidentemente continua a seguire le vicende del trono over.

Gemma, dal canto suo, continua ad interessarsi al giovane Nicola Vivarelli, nonostante le critiche nei suoi riguardi continuino a fioccare. La dama ha dimostrato gelosia nei confronti di Valentina Autiero che è apparsa interessata a Sirius, ma ben presto, secondo le anticipazioni, Nicola accetterà di ballare con Pamela Barretta ormai libera da ogni legame con Enzo Capo. Non resta che attendere la reazione della Galgani.