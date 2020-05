Davide Basolo potrebbe essere l'Alchimista. Da qualche settimana la tronista Giovanna Abate si sta facendo corteggiare da un giovane di cui non si conosce l'identità. La conoscenza fra i due ragazzi è iniziata qualche settimana fa via chat, all'interno del nuovo format di Uomini e donne. Giovanna ha iniziato a mandarsi messaggi con 'Alchimista'. La Abate è rimasta particolarmente colpita da questa conoscenza a distanza, al punto di voler conoscere il suo corteggiatore. Questa settimana, ripristinato il dating show nel suo format originale, la tronista ha visto dal vivo l'Alchimista, ma il ragazzo ha voluto mantenere il suo alone di mistero indossando nuovamente una maschera di Dalì.

L'Alchimista potrebbe essere Davide Basolo

Durante la messa in onda delle puntate, nella prima settimana in cui la trasmissione è andata in onda in studio, sono state fatte diverse supposizioni su chi potesse nascondersi dietro al corteggiatore mascherato. I gossip in rete sono impazzati: prima c'erano state supposizioni che si trattasse del corteggiatore Alessandro, poi Manuel Galliano, in seguito la ex scelta di Angela Nasti e altri nomi e supposizioni fatte in questi giorni. Davide Basolo potrebbe essere l'Alchimista. Il ragazzo è un bartender della Liguria. Nel corso di questi giorni sono arrivate delle segnalazioni a ''Fanpage.it'', ed una di queste è stata giudicata particolarmente attendibile in quanto ci sono diversi punti in comune fra Basolo e il corteggiatore misterioso della Abate.

I tatuaggi sulle mani che fanno supporre che Davide sia l'Alchimista

Fra i dettagli che fanno supporre che Davide Basolo sia l'intrigante corteggiatore di Giovanna, ci sono i tatuaggi. Andando ad analizzare i profili social del bartender ligure i tatuaggi sulle mani risultano molto simili a quelli del corteggiatore mascherato.

Nello specifico sul dito di Davide c'è il segno zodiacale della bilancia, mentre in un video mandato in onda nella puntata di Uomini e Donne sembra che l'Alchimista abbia proprio lo stesso simbolo sul dito indice della mano sinistra. Sul dorso della mano destra del corteggiatore della Abate c'è un disegno con delle foglie, probabilmente una corona di alloro, proprio la stessa che ha anche Basolo nello stesso punto.

Davide Basolo contattato da 'Fanpage' non ha risposto

Un ulteriore indizio che porta a supporre che l'Alchimista sia Davide è il lavoro a Formentera. Durante le puntate del dating show, dove Giovanna ha iniziato la conoscenza del suo corteggiatore, il ragazzo aveva rivelato di aver lavorato sull'isola spagnola e anche Basolo ha lavorato proprio a Formentera. ''Fanpage'' ha provato a contattare più volte Davide Basolo, ma il ragazzo non ha mai risposto. I giornalisti della testata giornalistica hanno provato a contattare anche gli amici del ragazzo che hanno confermato di essere a conoscenza che stavano cercando il ragazzo. Nella serata del 7 maggio un amico di Davide ha affermato di aver sentito Basolo e gli ha comunicato che ''Fanpage'' aveva provato a cercarlo.

Basolo è venuto a conoscenza che erano stati contattati i suoi amici e, nel caso avesse voluto dire qualcosa, Davide li avrebbe contattati spontaneamente. Al momento sono trascorse diverse ore e il ragazzo non ha ancora contattato ''Fanpage''. Nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, il pubblico a casa sperava di scoprire chi si nascondesse dietro la maschera del corteggiatore, ma sono stati delusi. L'Alchimista infatti è entrato in studio, con un completo elegante, particolarmente apprezzato da Giovanna, ma non ha rivelato ancora la sua identità lasciando nuovamente quell'alone di mistero.