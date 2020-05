Tornano le anticipazioni di Una vita, relative alle puntate che i fan italiani vedranno su Canale 5 solo tra qualche tempo. Da quanto riportano gli spoiler provenienti dalla Spagna, si viene a sapere che Samuel perderà la vita per mano dell'ex amante di Genoveva, Cristobal. La vedova sarà furiosa con tutti gli abitanti di Acacias, colpevoli di aver impedito alla coppia, di fuggire in tempo dal quartiere. Sembra che la vedova Alday, sia destinata a diventare la nuova dark lady di Acacias con il prosieguo delle puntate.

Una vita, anticipazioni Spagna: Samuel e Genoveva tentano di fuggire da Acacias

Nelle puntate di Una vita, che andranno in onda in Italia solo tra qualche mese, i fan della soap tv iberica vedranno come Samuel e Genoveva tenteranno di sfuggire all'ira di Cristobal, l'ex amante delle donna. Quest'ultimo infatti, scoprirà che la coppia vive ad Acacias e farà di tutto pur di riavere la Salmeron. Per tale motivo, i coniugi Alday decideranno di lasciare il quartiere quanto prima, ma non avranno il denaro necessario per farlo. A tal proposito, Samuel ruberà del denaro nella bottega di Lolita, soldi che in realtà, erano stati raccolti per la chiesa da Rosina e Susana. Sarà proprio l'ex sarta ad accorgersi del furto commesso da Samuel e darà l'allarme, proprio in occasione del funerale di Eduardo.

Samuel perde la vita per mano di Cristobal nelle prossime puntate di Una vita

Saranno Rosina, Liberto e Felipe a recarsi a casa degli Alday e ad impedire loro di partire. Nonostante Samuel chieda aiuto per sfuggire a Cristobal e ad una morte certa, i vicini non vorranno sentire ragioni, tanto che anche Jacinto e Augustina riusciranno a bloccare il tentativo di fuga per le scale di Samuel e Genoveva.

Disposto a tutto pur di allontanarsi dal quartiere, Samuel brucierà una valigia sulle scale del palazzo e, grazie al caos creatosi, riuscirà ad uscire in strada con la moglie. Peccato che proprio qui incontrerà Cristobal e i suoi scagnozzi. L'ex amante di Genoveva rimprovererà la donna per averlo lasciato e sparerà un colpo di pistola nella sua direzione.

Sarà a questo punto che Samuel farà da scudo alla moglie, prendendosi la pallottola destinata a Genoveva. L'Alday, trasportato d'urgenza in ospedale, morirà dopo ore di agonia, lasciando Genoveva nella disperazione.

Una vita, anticipazioni: la vedova di Samuel vuole vendicarsi dei vicini dopo la morte del marito

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si verrà inoltre a sapere che, poco prima di morire, Samuel chiederà alla moglie di scrivere una lettera a Diego e Bianca, per chiedere loro perdono e di far officiare una messa in onore del padre Jamie. La vedova dunque, tornerà ad Acacias ed impedirà ai vicini di partecipare alla veglia funebre del marito. Da quanto si apprende, la donna farà passare solo Liberto, ricordandogli che Samuel è morto anche per colpa sua.

La tragedia, aprirà nuovi scenari in Una vita, dato che, proprio Genoveva, sembrerà ben presto diventare la nuova dark lady della soap. La giovane Salmeron, sarà accecata dall'odio e dalla sete di vendetta nei confronti dei vicini, rei di aver contribuito alla morte del suo sposo.