Anche Giorgio Manetti è rimasto spiazzato nel vedere la sua ex Gemma Galgani flirtare con il 26enne Sirius alias Nicola Vivarelli. La differenza di età tra i due ha scatenato non solo le critiche degli opinionisti di Uomini e donne, ma anche del pubblico da casa. Anche Giorgio è intervenuto sulla questione, non risparmiando frecciatine velenose all'indirizzo della sua ex, accusandola di non essere credibile quando afferma di essere in trasmissione alla ricerca dell'amore.

Giorgio critica la sua ex: 'Dopo 11 anni non puoi essere credibile'

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale "Vero", Giorgio Manetti ha parlato del suo rapporto con l'attuale fidanzata Caterina e non solo.

L'ex cavaliere, infatti, è tornato a dire la sua su Gemma Galgani, dopo averla vista accettare il corteggiamento del giovane Sirius, alias Nicola Vivarelli, nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne. La dama, al centro delle polemiche per tale decisione, continua a sostenere di essere nel programma di Maria De Filippi alla ricerca dell'amore. A tal proposito, proprio il Manetti ha voluto dire la sua e senza tanti giri di parole ha dichiarato: "Dopo 11 anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere credibile nel dire ancora le stesse cose".

Nessun risentimento di Giorgio nei confronti di Gemma: 'Se mi chiedono di dire la mia rispondo con la consueta cortesia'

Secondo il pensiero di Giorgio, inoltre, Gemma potrebbe cercare il fidanzato che tanto desidera nella sua città. Nel corso della lunga intervista l'ex cavaliere ha colto l'occasione per rispondere alle accuse rivoltegli da Gemma in più occasioni.

La dama, infatti, avrebbe puntato il dito contro il suo ex, affermando che l'uomo si esprime con livore quando parla di lei. Affermazione seccamente smentita da Giorgio che, rispedendo al mittente le accuse, ha poi aggiunto: "Se mi chiedono di dire la mia rispondo con la consueta cortesia". Nessun risentimento, dunque, da parte del Manetti, che attualmente sta vivendo una storia d'amore con Caterina.

Dopo aver parlato lungamente di Gemma, l'intervista si è dunque spostata sulla relazione del fiorentino con la nuova compagna. Dalle sue parole emerge che la coppia ha passato insieme il periodo di quarantena, rafforzando ancor di più il loro legame, non senza litigi, risolti in breve tempo. Pare che "il gabbiano" abbia finalmente trovato l'anima gemella dopo la tormentata storia con Gemma a Uomini e Donne. Per la dama torinese, invece, sono arrivo delle novità, dato che oltre a Sirius farà la conoscenza anche di "Cuore di poeta" e "Occhi blu" nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi.