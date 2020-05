Nicola Vivarelli è Sirius. Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lunedì 4 maggio, il corteggiatore di Gemma Galgani ha rivelato la sua identità. Il giovane non ha mentito quando chattava con la dama torinese. L'ufficiale di marina ha veramente 26 anni. Il dating show di Maria De Filippi è ritornato nel suo format originale e il ragazzo era presente in studio.

Il corteggiatore di Gemma Galgani è Nicola Vivarelli

Gemma Galgani, per qualche giorno, ha trascorso le giornate scrivendosi con alcuni corteggiatori.

Il nuovo format della trasmissione pomeridiana di Canale 5 non è stato molto apprezzato dal pubblico e gli ascolti sono stati più bassi rispetto alle puntate tradizionali. Per la dama torinese è cambiato poco, in quanto è riuscita, anche attraverso la chat con gli sconosciuti, ad emozionarsi. Gemma è rimasta molto affascinata soprattutto da Sirius. Il ragazzo ha dichiarato di avere 26 anni e di essere un ufficiale della marina. La Galgani, nonostante alcuni indizi e frammenti di fotografie, non ha mai creduto pienamente che quella rappresentasse la vera età del ragazzo.

Nella realtà, Sirius è Nicola Vivarelli. Il marinaio, secondo la biografia del suo profilo Instagram, è di Forte dei Marmi e, oltre alla carriera militare, è un modello e brand promoter.

La prima esterna fra Sirius e Gemma

Nicola Vivarelli e Gemma si sono incontrati facendo un'esterna un po' particolare per via delle restrizioni attualmente in atto nel nostro paese. Il bel marinaio ha chiesto alla Galgani di vestirsi di bianco per l'occasione.

La dama torinese, prima dell'incontro, era molto emozionata. Gemma ha sempre dichiarato di essere stata molto presa dalle chat con Sirius. Fra i sorrisi e l'imbarazzo, la Galgani ha visto arrivare il bel marinaio in divisa. L'esterna si è svolta a distanza di almeno un metro e con tutte le misure di sicurezza: guanti e mascherine. La serata è stata organizzata dall'intraprendente ragazzo e la sua giovane età non ha rappresentato un ostacolo per la dama torinese.

I commenti in studio e il disappunto di Tina Cipollari

Il video del primo incontro fra Nicola e Gemma è stato mostrato durante la puntata e non sono mancati i commenti di disappunto. Valentina Autiero, la quarantenne romana, ha affermato che Nicola sarebbe troppo giovane anche per lei. Roberta Padua ha mostrato perplessità, chiedendo a Vivarelli se sua mamma fosse al corrente dell'interesse che nutre per una donna di 70 anni. Tina Cipollari ha rivolto parole negative, non approvando il comportamento di Gemma che, alla sua età, cede a un corteggiamento di un ragazzo che potrebbe essere suo nipote.

L'opinionista ha attaccato anche Nicola.

La Galgani, al contrario, non è sembrata dispiaciuta dall'età di Sirius e ha affermato che il marinaio sembra molto più maturo. Vivarelli ha portato in dono alla dama torinese delle calle bianche e una spilla. Fra le perplessità dei presenti in studio, la coppia ha deciso di proseguire nella conoscenza. Il problema dell'età non è sembrato pertanto un ostacolo. Sulle note di Alessandra Amoroso, la dama e il marinaio hanno ballato a distanza... se son rose fioriranno.