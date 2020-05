Pamela Barretta ed Enzo Capo di Uomini e donne si sono lasciati già da qualche settimana. La coppia era nata all'interno del dating show di Canale 5 e, dopo una breve conoscenza, avevano deciso di abbandonare lo studio felici e innamorati. Nell'ultima puntata della trasmissione, andata in onda ieri, giovedì 14 maggio, non ci sono stati miglioramenti, ma i rapporti fra i due sono peggiorati e non sembra essere possibile una riconciliazione imminente. Fra gli ex fidanzati è iniziato uno scontro sui social.

Pamela ed Enzo entrambi gelosi

Pamela ed Enzo da qualche settimana hanno interrotto bruscamente la loro relazione dopo litigi continui.

I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne sono stati ospiti in studio anche nella puntata andata in onda il 14 maggio. Gli ex fidanzati hanno raccontato che hanno litigato e i motivi sono stati raccontati in trasmissione. La gelosia di entrambi avrebbe giocato un ruolo fondamentale per arrivare alla rottura. Enzo non ha gradito delle attenzioni che, a detta sua, la dama ha avuto nei confronti di Armando Incarnato durante una serata in cui era presente lo stesso Capo. Pamela, dal canto suo, ha avuto dei dubbi e aveva chiesto chiarimenti all'ex compagno riguardo a like sospetti su Instagram ad una ragazza ventenne.

Enzo attacca Pamela su Instagram: 'Cavalca l’onda, vittima'

Attraverso il suo profilo Instagram, Enzo Capo ha pubblicato un video in cui ha messo a confronto spezzoni in cui era presente la reazione della ex fidanzata, risalenti alla puntata andata in onda la settimana precedente, e la sua reazione andata in onda ieri, 14 maggio.

Nella puntata precedente la dama ha ricevuto una busta contenente i suoi vestiti. La reazione di Pamela è stata di stupore e rassegnazione perché, con quel gesto, aveva visto un segno di rottura definitiva da parte di Enzo. Dall'ultima puntata di Uomini e Donne è invece emerso che era stata la Barretta a chiedere da settimane all'ex compagno di poter riavere tutti i vestiti che aveva lasciato a casa di Enzo.

Capo ha voluto infatti precisare che gli abiti gli erano stati richiesti più volte da Pamela nelle ultime settimane. Il cavaliere ha affermato: "Tutto questo lo dimentica, cavalca l’onda e recita la parte della vittima”.

I video di Enzo dopo le accuse sulla famosa busta

Nelle storie condivise con i suoi followers nella serata del 14 maggio, Enzo ha pubblicato alcuni video in cui ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione.

Il monologo di Capo è iniziato descrivendo i valori che gli sono stati impartiti dai suoi genitori: suo papà gli ha insegnato ad avere rispetto per il denaro che si spende, mentre sua mamma gli ha insegnato il rispetto che bisogna portare alla persona che si ha al proprio fianco. Questi valori sono importanti nella vita del cavaliere, che ha voluto precisare che la settimana precedente è stato infangato in merito all'aver riportato i vestiti a Pamela, mentre la verità era un'altra. Attualmente il pubblico a casa è diviso fra chi da ragione alla dama e chi al cavaliere. Sicuramente gli scontri sui social e in studio non sono ancora terminati e ulteriori dettagli arriveranno dai social degli ex fidanzati o in studio.