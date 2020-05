Nuovo colpo di scena in merito alla vicenda che vede protagonista Nicola Vivarelli alias Sirius, il giovane 26enne giunto a Uomini e donne per corteggiare Gemma Galgani. A lanciare lo scoop Biagio D'Anelli, già opinionista di Pomeriggio 5, il quale su Instagram, ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del fatto che Sirius sia già felicemente fidanzato e che quindi stia prendendo in giro tutti, compresa la redazione di Uomini e Donne, al solo scopo di raggiungere la popolarità.

Secondo le indiscrezioni bomba riportate dall'opinionista Biagio D'Anelli, Nicola/Sirius non sarebbe affatto single ma bensì felicemente fidanzato e il suo 'bluff', portato avanti a Uomini e Donne, sarebbe fatto in accordo con la fidanzata e la madre.

Una bugia che potrebbe costare cara al giovane ufficiale di Marina, giunto a Uomini e donne per corteggiare la più matura Gemma Galgani. La loro storia non ha mai convinto né gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, né tanto meno la stragrande maggioranza del pubblico, che hanno sempre avuto il sospetto che Nicola stesse fingendo un interesse verso la dama torinese. Inverosimile infatti, che un giovane di 26 anni possa approcciarsi sentimentalmente a una donna di 44 anni più grande.

I sospetti su Sirius sembrano dunque trovare fondamento grazie al post pubblicato da Biagio D'Anelli il quale, si è detto anche dispiaciuto per Gemma.

La dama torinese infatti, se le indiscrezioni venissero confermate, si potrebbe ritrovare davanti ad una cocente delusione. Prima di D'Anelli, già alcune ex fidanzate di Nicola Vivarelli avevano messo in dubbio la sua buona fede, sostenendo che il giovane fosse alla ricerca solo della visibilità. Tesi questa che sembra confermata dalle rivelazioni di Biagio D'Anelli il quale su Instagram ha detto: "Si è messo d'accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità".

"Non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne" ha scritto D'Anelli su Instagram, a corredo della indiscrezioni su Nicola/Sirius e che potrebbero cambiare le carte in tavole all'interno del programma di Maria De Filippi.

Se tutto venisse confermato, ci si ritroverebbe ancora una volta di fronte a un grande 'bluff'. La redazione di U&D, dopo quanto apparso sui social e che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web, potrebbe decidere di indagare meglio sulla vicenda ed appurare se Sirius sia effettivamente single o meno, anche per non veder minata la credibilità del programma.