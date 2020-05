Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, è diventato il personaggio di punta da quando Uomini e donne è ripartito nella sua versione classica. I fari sono tutti accessi sul 26enne toscano e il suo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani sta continuando a far discutere non poco. Tramite il suo profilo Instagram, i tantissimi utenti che si sono appassionati alla vicenda hanno scoperto che Nicola è anche modello e influencer, oltre ad ufficiale di marina. Per un periodo ci sono stati anche i contatti di un'agenzia, poi misteriosamente spariti in seguito alla repentina notorietà acquisita dal ragazzo.

Fanpage, proprio per questo motivo, ha deciso di intervistare Fabio Filiziano, vale a dire colui che gestisce l'agenzia di spettacolo comparsa nel profilo Instagram del corteggiatore. Nicola Vivarelli avrebbe fatto tutto di sua iniziativa senza consultare l'agenzia e il titolare su Gemma ha affermato: "Credo che a Nicola piaccia".

Il punto di vista dell'agenzia di spettacolo

Sono stati tantissimi i fan del programma televisivo Uomini e Donne ad aver immediatamente notato alcune repentine differenze nell'account Instagram di Nicola Vivarelli.

Infatti nel giro di poco tempo la menzione e i contatti, relativi ad una agenzia di spettacolo, sono come per magia spariti. In una intervista a Fanpage, il titolare dell'agenzia in questione ha fatto diverse precisazioni. Innanzitutto, sarebbe stata proprio l'agenzia a chiedere a Nicola Vivarelli di togliere il loro nome dal profilo, questo perché continuavano ad arrivare alla stessa messaggi che sostenevano che il corteggiamento fosse pilotato.

"È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo", ha affermato in maniera netta e categorica Fabio Filiziano, sostenendo che pur avendo una giovane età da qualche tempo aveva iniziato a parlare di Gemma. "Credo che a Nicola piaccia", ha sostenuto andando avanti nell'intervista, affermando che al ragazzo dava fastidio il modo in cui la dama torinese veniva trattata in studio.

Le parole di Nicola Vivarelli su Gemma Galgani

In merito alle motivazioni rispetto alle quali Nicola abbia deciso di corteggiare Gemma, il titolare dell'agenzia di spettacolo ha affermato che il ragazzo era desideroso di conoscere la Galgani e che è convinto di voler proseguire il suo percorso. Vivarelli sarebbe anche rimasto infastidito dagli atteggiamenti di Tina nei confronti di Gemma, "Voglio proteggerla come se fosse mia" avrebbe riferito Nicola a Fabio Filiziano. Adesso sarà da capire come procederà la storia e cosa accadrà quando avverrà il confronto diretto tra il corteggiatore e l'ex dama di Giorgio Manetti.