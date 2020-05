“Sono una bimba di Conte e sono orgogliosa di essere cittadina italiana”. Giulia Salemi è stata vittima di un esilarante scherzo de Le Iene nel corso della puntata di ieri sera, 6 maggio, del programma di Italia 1. Gli inviati Stefano Corti ed Alessandro Onnis hanno chiesto aiuto al miglior amico dell’influencer, Matteo, per organizzare la burla che ha visto protagonista l’imitatore Claudio Lauretta nelle vesti del Presidente del Consiglio. Quest’ultimo è riuscito nella sua missione: far credere all’ex fidanzata di Francesco Monte di parlare a telefono con Giuseppe Conte.

Nel corso delle conversazioni, l’influencer non ha mai dubitato che si trattasse del Premier, realizzando una serie di clip per incoraggiare gli italiani durante il lockdown. Senza batter ciglio, la Salemi è passata dal realizzare un video accompagnato dall’hashtag “siamo forti” al più improbabile “stringiamo le chia...”. Alla fine l’entusiasmo della modella è stato spento dall’imitatore che ha riferito che i suoi video non sarebbero stati pubblicati sul sito del Governo: “Andranno in onda a Le Iene”.

Giulia Salemi 'beffata' dal finto Conte: 'Ha una voce sensuale, se non fosse sposato'

Le Iene hanno reso più frizzante la quarantena di Giulia Salemi con la complicità del suo miglior amico (Matteo) e di Claudio Lauretta. Quest’ultimo ha imitato la voce di Giuseppe Conte ed ha contattato la influencer per riferirle che aveva bisogno del suo aiuto per diffondere un messaggio agli italiani. “Purtroppo il lockdown si protrarrà fino alla fine di giugno ed abbiamo bisogno di realizzare un video attraverso il quale invitiamo gli italiani a non mollare”, ha detto il finto Premier all’ex gieffina che – visibilmente emozionata – ha affermato di essere una sua grande fan e di essere tra le followers della pagina Instagram ‘Le bimbe di Conte”.

Non solo la ventisettenne non ha disdegnato apprezzamenti per il Presidente del Consiglio: “Che voce sensuale, se non fosse sposato un pensierino al nostro Giuseppino Conte lo farei”. Un’euforica Giulia Salemi ha successivamente comunicato al padre di essere stata contattata dal premier per svolgere un importante compito.

Lo scherzo de Le Iene alla influencer tra clip ed hashtag coloriti

Una volta realizzato il video, l’influencer è stata contattata dall’imitatore di Giuseppe Conte che l’ha invitata a realizzare un nuovo filmato: “Bisogna dire che dobbiamo fare ancora un piccolo sforzo”.

Da una clip all’altra con il finto premier che ha esaltato la bellezza della modella, chiedendole di realizzare anche uno spot in costume da bagno, prima di esortarla a realizzare un nuovo appello agli italiani accompagnato da un colorito hashtag che ha lasciato perplessa anche la Salemi: “Siete sicuro presidente”.

Nonostante ciò Giulia non si è tirata indietro ed è tornata con entusiasmo davanti alla telecamere fin quando Claudio Lauretta non le ha comunicato che quelle immagini non sarebbero state pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio e che si trattava di uno scherzo de Le Iene.