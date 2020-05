Nicola Vivarelli è Sirius. Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lunedì 4 maggio, l'ufficiale della Marina ha mostrato finalmente il suo volto, fra lo stupore degli opinionisti e del parterre femminile. I telespettatori sono rimasti molto incuriositi dall'influencer, sia per la sua giovane età, sia per l'interesse che nutre per una settantenne. Il modello è iscritto ad un'agenzia ed il titolare è stato intervistato da Fanpage.

L'agenzia di Sirius

Il marinaio, secondo la biografia del suo profilo Instagram, è di Forte dei Marmi e, oltre alla carriera militare, è un modello e brand promoter.

L'agenzia di Nicola Vivarelli è nell'ambito dello spettacolo e cura l'immagine di influencer e modelli. Fanpage ha contattato il proprietario per un'intervista. Fabio Filiziano, il capo dell'agenzia, ha rivelato che Vivarelli ha svolto diversi lavori come modello e ha fatto shooting per alcune riviste. Il mondo della moda non è la principale occupazione del ragazzo, in quanto ha un lavoro come ufficiale di marina. Il corteggiatore della Galgani, nel tempo libero, svolge lavori extra nel mondo della moda.

Il nome dell'agenzia è sparito dalla biografia Instagram di Sirius

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne del 4 maggio, dal profilo Instagram di Vivarelli, il riferimento all'agenzia è stato rimosso dalla biografia. Nell'intervista sono stati chiesti chiarimenti e il titolare ha affermato che sono stati proprio loro a chiedere a Nicola di apportare la modifica sul suo profilo social in quanto la decisione di partecipare al programma non era stata concordata con loro.

Il bel marinaio ha deciso autonomamente di andare a corteggiare la Galgani. Fabio Filiziano ha affermato che Nicola è realmente interessato alla dama torinese in quanto già da diverso tempo aveva iniziato a parlare di Gemma: "probabilmente aveva già immaginato di provare a corteggiarla.

Credo gli piaccia."

La partecipazione di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne è nata per un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani

Il proprietario dell'agenzia ha detto che era da tempo che prendeva in giro Nicola per l'interesse nei confronti della dama torinese. L'influencer era molto dispiaciuto per il modo in cui veniva trattata Gemma. La Galgani ha trasmesso attraverso la televisione un senso di sicurezza nel modello. Fabio ha detto che non avrebbe mai immaginato che Vivarelli sarebbe arrivato a partecipare ai casting per prendere parte al dating show di Maria De Filippi al punto che, quando lo ha visto in tv, è rimasto sorpreso.

I commenti di Sirius dopo la messa in onda della puntata

Nicola ha commentato con Filiziano la puntata di ieri. Il proprietario dell'agenzia ha affermato che il bel marinaio è rimasto affascinato da Gemma, che desiderava conoscerla e che al momento gli sta piacendo. Vivarelli ha detto che vuole proseguire la conoscenza con la Galgani. L'influencer ha un senso di protezione nei confronti della dama torinese, al punto da essere molto infastidito per i giudizi delle persone nei suoi confronti. Il bel marinaio è turbato dagli attacchi di Tina Cipollari: "voglio proteggerla come se fosse mia, non mi piace che la gente la attacchi in quel modo perché lei non lo merita’.

Sembrerà anche strano ma è così". Le intenzioni di Nicola, a detta della sua agenzia, sono molto serie. Nelle prime due puntate della trasmissione, andate in onda il 4 e il 5 maggio, Vivarelli è apparso serio e fermo sulla sua decisione di far breccia nel cuore della dama torinese, nonostante i ripetuti attacchi ricevuti dal parterre femminile e da Tina. Soltanto il tempo ci dirà se questa storia avrà finalmente il lieto fine tanto sognato da Gemma.