L'arrivo di Nicola Vivarelli a Uomini e donne continua a dividere l'opinione pubblica. Molti telespettatori non credono che il 26enne sia realmente interessato a Gemma Galgani. Ad alimentare ulteriori dubbi sul corteggiatore è una foto degli occhi inviata alla dama nelle prime fasi della loro conoscenza virtuale che, a quanto pare, non corrisponderebbe alla realtà. Il dettaglio, che non è passato inosservato ai telespettatori più attenti, è stato riportato da uno dei siti che seguono più da vicino il programma di Maria De Filippi, Il Vicolo delle News.

Ricordiamo che il dating-show di Canale 5, a causa dello stop per il Coronavirus, per un po' è andato in onda con un nuovo format che prevedeva di approfondire la conoscenza senza contatti ravvicinati.

Tra i messaggi dei vari spasimanti la Galgani era stata contattata da un 26enne che si era presentato con il nickname di Sirius.

Sirius avrebbe mandato a Gemma la foto di un'altra persona

La prima fase della conoscenza tra Nicola Vivarelli alias Sirius e Gemma Galgani era avvenuta tramite chat. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, il corteggiatore 26enne in chat avrebbe inviato alla donna la foto degli occhi di un'altra persona. A primo impatto anche la dama piemontese era rimasta perplessa ed aveva sollevato dei dubbi. Gemma, alla vista del taglio degli occhi di Sirius, non credeva infatti alla giovane età del suo corteggiatore, perché lo scatto inviato presentava delle rughe intorno al contorno occhi.

Da quando Uomini e Donne ha ripreso la sua normale programmazione dagli studi Elios, il dettaglio è diventato sempre più evidente. Dal confronto degli occhi, moltissimi telespettatori hanno cominciato a pensare che il 26enne abbia cercato di conquistare la dama con la foto di un'altra persona. Questo episodio getterebbe nuovi dubbi sulla presenza di Sirius nel dating-show di Canale 5.

La segnalazione di un'altra ex di Nicola

In seguito all'intervista rilasciata per Fanpage da una delle prime fidanzate di Nicola Vivarelli intanto è arrivata una nuova segnalazione sul 26enne. Una presunta ex fidanzata di Sirius avrebbe deciso di raccontare un retroscena importante ad Amedeo Venza. La donna avrebbe confidato al blogger di essere stata lasciata da Nicola con un messaggio.

Ma non è finita qui, perché la donna avrebbe dichiarato: "Quando ha deciso di interrompere la relazione lo ha fatto attribuendo la colpa all'età anagrafica". Inoltre la donna ha affermato che all'epoca aveva 47 anni, due figli ed era impegnata. Da quanto emerge dai messaggi scambiati con Amedeo Venza, la donna è convinta che Nicola Vivarelli sia approdato a Uomini e Donne solamente per ottenere visibilità. Ricordiamo che il 26enne è stato accusato di essere solo in cerca di visibilità anche da un'altra ex, Chiara.