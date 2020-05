Continua a tenere banco la presenza di Nicola Vivarelli detto Sirius a Uomini e donne. Moltissimi telespettatori non credono al reale interesse da parte del 26enne nei confronti di Gemma Galgani. Questa volta a gettare nuove ombre sul corteggiatore è stata una sua ex fidanzata, attraverso alcuni messaggi scambiati con Amedeo Venza. La donna avrebbe sostenuto che il giovane sia approdato nel dating-show di Canale 5 solamente per farsi notare. Da quando il giovane corteggiatore è approdato nel programma di Maria De Filippi sono arrivate numerose segnalazioni sul suo conto. La stessa conduttrice Mediaset ha invitato la dama ad andarci con i piedi di piombo, poiché la conoscenza potrebbe anche rivelarsi un bluff.

Lo scambio di messaggi tra l'ex di Nicola e Venza

Nicola Vivarelli ha sempre dichiarato di essere interessato alla Galgani. Il giovane in più occasioni ha sostenuto di avere avuto in passato delle storie con le ragazze della sua età, ma di non aver trovato quello che cercava. Nelle scorse ore Amedeo Venza ha rivelato ai suoi follower di avere fatto una chiacchierata con una donna, la cui identità è rimasta sconosciuta. Stando a quanto riferito dalla donna, lei e Vivarelli avrebbero avuto una relazione. A quanto pare a mettere la parola fine sarebbe stato proprio Nicola, attraverso un messaggio. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il corteggiatore della Galgani avrebbe chiuso proprio per la netta differenza d'età: "Quando ha deciso di interrompere la relazione lo ha fatto attribuendo la colpa all'età anagrafica".

La donna che ha parlato con Venza ha dichiarato che all'epoca aveva 47 anni, due figli ed era impegnata. Sulla scia di quanto raccontato al blogger, la donna si sarebbe detta convinta che Nicola Vivarelli sia a Uomini e Donne solamente per farsi notare.

Sirius dà della 'vecchietta' alla mamma su IG

Sono molte le persone che non credono al reale interesse di Nicola Vivarelli verso Gemma Galgani.

Per questo motivo, non avendo preso in simpatia il giovane, molti telespettatori sono andati a spulciare sul suo profilo Instagram. Oltre a trovare dei commenti poco carini nei confronti di Jack Vanore, alcuni utenti hanno scovato una presa in giro da parte del ragazzo rivolta alla madre. Scendendo nel dettaglio, in un post pubblicato su Instagram, il 26enne avrebbe definito scherzosamente la mamma una 'vecchietta' proprio per via della sua età.

Una commento che all'apparenza non significa nulla, ma che per molti telespettatori non farebbe altro che alimentare i sospetti su Sirius. D'altronde anche una delle sue ex fidanzate ha ammesso di non credere in questa conoscenza: "Penso punti più alle telecamere".