Pochi giorni fa il colosso dello streaming Netflix, ha annunciato l'uscita dell'ultima stagione di 13 Reasons Why, più comunemente conosciuta in Italia come Tredici. La serie, ispirata dall'omonimo romanzo di Jay Asher, tratta tematiche molto diffuse tra i giovani e dal 5 giugno arriverà il quarto capitolo, quello conclusivo.

Tredici: la trama

Tutto è iniziato con il suicidio di una giovane ragazza, studentessa della Liberty High School, Hannah Baker. La giovane, vittima di bullismo, cyberbullismo e violenze sia psicologiche che fisiche, si è tolta la vita, ma prima del suo gesto estremo ha registrato alcune cassette indirizzate a Clay Jensen, suo compagno di scuola.

All'interno sono svelati i motivi del suo suicidio: si tratta di 7 cassette, incise in lato A e lato B, ed ognuno di esse era rivolta ad una persona, un motivo che ha spinto Hannah a togliersi la vita. Alla luce di questa testimonianza, emergono verità composte da intrighi, violenze, intrecci amorosi e segreti che verranno poi svelati nella seconda stagione dove inizia il processo contro Bryce Walker accusato di abusi sulla Baker, violenze che avrebbero assestato dalla giovane il colpo di grazia spingendola all'insano gesto. Le testimonianze di quanto accaduto stavolta sono una serie di foto Polaroid che raffigurano altre vittime abusate da Bryce. Nella terza stagione Hannah, interpretata da Katherine Langford, non compare più, neanche nei ricordi, la storia cambia e la protagonista non è più la Baker.

La storyline principale è quella di Bryce Walker che viene ucciso. L'obiettivo della terza stagione diventano le indagini sulla morte del giovane.

Spoiler quarta stagione: si scoprirà il vero assassino di Bryce

In questa nuova quarta ed ultima stagione vedremo gli studenti della Liberty High School impegnati a prendere il diploma di fine anno.

Nonostante la serie sia giunta all'ultimo capitolo, non mancheranno certamente i colpi di scena, come la scoperta del vero assassino di Bryce. Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori della serie, Walker è stato ucciso da Alex Standall ma è stato arrestato perché ritenuto colpevole del delitto Montgomery de la Cruz che è poi morto in prigione.

In questa nuova stagione i ragazzi affronteranno l'esame che conseguirà il diploma, per poi salutarsi e prendere ognuno strade diverse. Prima di fare questo però, tutti dovranno giurare di mantenere un segreto che non dovrà mai essere rivelato.

Il cast delle passate stagioni è stato confermato ma ci sono anche nuovi volti: Gary Sinise sarà un medico che aiuterà Clay a superare ansia e dolore e Jan Louis Castellanos interpreterà Diego.