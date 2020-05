Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani sta spaccando il pubblico di Uomini e donne a causa della sua giovane età rispetto a quella della torinese. In seguito alle numerose polemiche che hanno coinvolto il giovane Nicola Vivarelli, a fare chiarezza sulla sua posizione è l’agenzia che lo segue, attraverso un’intervista per Fanpage. L’agenzia ha affermato di non essere a conoscenza della decisione del 26enne di corteggiare la Galgani.

'Sirius' aveva deciso di corteggiare la dama torinese già attraverso il format del programma nella versione 'a distanza' con il nickname di 'Sirius'.

Una volta ripreso il dating-show di Canale 5 nella versione originale, il giovane si è presentato in studio. Sebbene Gemma sia venuta a conoscenza dell’età del suo corteggiatore, ha deciso di andare avanti con la frequentazione. Di fronte al comportamento della Galgani, Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire: “Stai perdendo la testa, con calma”.

L’agenzia nega di aver spinto Nicola a corteggiare Gemma

Nicola Vivarelli non ha mai tenuto nascosto di essere seguito da un’agenzia: il giovane lo aveva rimarcato anche su Instagram.

Per questo motivo, molti telespettatori hanno ipotizzato che sia stata quest’ultima a spingere il 26enne tra le braccia della dama torinese. In seguito alle numerose polemiche, l’agenzia che segue Sirius ha precisato in un’intervista su Fanpage: “È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo”. Stando a ciò che dice l’agenzia, il 26enne sarebbe interessato realmente a Gemma. Ovviamente, questo non significa che Nicola Vivarelli non abbia avuto delle fidanzate in questo periodo, ma fino ad oggi non sarebbe riuscito a trovare la sua anima gemella.

A tal proposito l’agenzia ha affermato: “Probabilmente aveva già immaginato di provare a corteggiarla. Credo gli piaccia”. Infine l’agenzia ha raccontato un aneddoto sulla decisione del neo corteggiatore di Uomini e Donne: “Lo prendevo in giro perché da qualche mese aveva cominciato ad interessarsi a Gemma Galgani”.

A questo punto è chiaro che Nicola Vivarelli abbia deciso di sua spontanea volontà di conoscere la 70enne: “Non sapevamo che sarebbe andato nel dating-show”.

Sirius infastidito dall’atteggiamento di Tina Cipollari

Interpellata da Fanpage, l’agenzia che segue Nicola Vivarelli ha aggiunto che il 26enne si è sempre rammaricato per come Tina Cipollari tratta Gemma Galgani: “Lui è molto protettivo e vuole proteggerla come se fosse sua”. 'Sirius' non condividerebbe neanche gli attacchi dei telespettatori rivolti alla dama: “Lei non lo merita”.

Inoltre l’agenzia del 26enne ha raccontato l’entusiasmo del corteggiatore: “È contentissimo. Mi ha detto che desiderava conoscerla e scoprire com’è. Vuole che questa conoscenza vada avanti”.