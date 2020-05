L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli in un'intervista con Fanpage.it ha detto la sua sull'arrivo a Uomini e donne del 26enne per corteggiare Gemma Galgani. La giovane che oggi vive a Londra senza troppi peli sulla lingua, ha affermato che secondo lei Nicola è interessato più alle telecamere che alla dama torinese.

Da qualche giorno a questa parte i telespettatori del dating-show di Canale 5 non fanno altro che parlare di Sirius. Il giovane ha fatto sapere di essere un ufficiale della marina e un modello.

A fare rumore non è stata la professione del giovane, ma la sua età anagrafica visto che Nicola Vivarelli ha 26 anni e Gemma Galgani ne ha 70.

Le dichiarazioni di Chiara

Chiara è una delle ex fidanzate storiche di Nicola Vivarelli. La 32enne intervistata da Fanpage.it ha fornito il suo pensiero in merito a quanto sta accadendo al Trono Over di Uomini e Donne.

Per prima cosa Chiara ha precisato di essere stata insieme a Nicola tre o quattro anni. Su Gemma Galgani, Chiara non ha alcun pregiudizio: "Non la conosco e non voglio entrare nelle storie degli altri".

Inoltre, la giovane ha riferito di essere stata la prima fidanzata di Nicola, dunque non sa se nel corso degli anni il 26enne abbia avuto delle donne più grandi di lui.

Chiara che oggi vive a Londra non ricorda con molto affetto la storia con Nicola: "All'epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato". Poco dopo la giovane ha aggiunto di essere consapevole che quella non era la storia adatta per pensare al futuro: "Non mi aspettavo granché da quel legame".

Infine, alla domanda del giornalista su cosa pensasse del corteggiamento di Sirius, la diretta interessata è stata piuttosto categorica: "Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere". Sebbene la 32enne abbia la sua idea ha precisato di non aver più visto il suo ex, quindi nel corso degli anni potrebbe anche aver cambiato mentalità.

Chiara e Nicola avevano fatto un provino per U&D in passato

Durante l'intervista Chiara ha raccontato che sia lei che Nicola in passato avevano fatto un provino per partecipare a Uomini e Donne. Mentre la 32enne era stata chiamata dalla redazione per un colloquio, Vivarelli fu scartato e ci rimase malissimo.

L'ex fidanzata storica di Sirius ha rivelato di avere conosciuto anche i genitori di Nicola. A tal proposito Chiara ha affermato, che la mamma dell'attuale corteggiatore di Gemma Galgani è molto giovane ed ha una mentalità aperta, ma non sa come potrebbe reagire di fronte ad una cosa del genere.

La 32enne ha tagliato corto sulla vicenda: "Voglio rimuovere Nicola dai miei pensieri". Infine Chiara si è augurata che Vivarelli sia realmente interessato alla dama: "L'amore non ha età".