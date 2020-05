Gli spoiler della soap opera Beautiful prospettano diverse curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, Florence Fulton (interpretata dall'attrice Katrina Bowden) accetterà di lavorare alla Forrester Creations.

In seguito Thomas improvvisamente bacerà Hope. Successivamente Wyatt sarà ancora molto geloso del rapporto tra Sally e Thomas, così parlerà con la donna per avere delle risposte esaurienti riguardo la situazione. Poi Thomas non riuscirà a trattenersi, così dichiarerà il proprio amore a Hope e gli confesserà di volere una famiglia insieme a lei.

Spoiler Beautiful: Florence accetta l'offerta di Ride

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'11 al 15 maggio, Hope vorrà conoscere meglio sua cugina Florence e sarà felice se la donna accetterà di lavorare con lei e gli altri.

Nel frattempo Xander noterà che Zoe è notevolmente turbata e sospetterà che la causa del suo malumore sia suo padre. In seguito Brooke, Ridge e Hope insisteranno molto con Florence, affinché la donna accetti la proposta di lavorare alla Forrester Creations. La Fulton inizialmente non sa cosa fare, ma poi accetterà l'offerta, poiché capirà che il lavoro potrebbe essere una grande opportunità per lei.

Successivamente Shauna sarà in ansia per il futuro di sua figlia Flo, ma sarà assai felice per la decisione presa dalla giovane di lavorare presso la Forrester.

Hope respinge Thomas

Thomas si farà coraggio e all'improvviso bacerà Hope. Quest'ultima rimarrà assai meravigliata dal gesto dell'uomo, poiché lo considera da sempre soltanto un amico, perciò lo respingerà immediatamente. Più tardi Wyatt vorrà sapere di più sul rapporto tra Thomas e Sally, così chiederà spiegazioni alla donna, poiché sarà ancora parecchio geloso.

In seguito Thomas deciderà di dichiarare il suo amore a Hope e le rivelerà di volere addirittura una famiglia insieme a lei.

Inizialmente Hope rimarrà sbigottita dalle parole dell'uomo e non saprà come reagire, ma in un secondo momento comincerà a riflettere sui suoi veri sentimenti. Nel frattempo Brooke verrà a conoscenza della delicata situazione, ma non approverà la relazione tra i due, anzi inizierà a preoccuparsi per l'interesse che Thomas inizierà a provare verso Hope.

Ridge, invece, sarà convinto che sia Hope e Thomas, che Steffy e Liam, siano delle belle coppie, così cercherà di convincere anche sua moglie Brooke della sua idea, ma la donna sarà irremovibile e resterà notevolmente turbata dalle parole del marito.