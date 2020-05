La celebre soap Una vita 5 va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Le Anticipazioni Tv delle puntate da lunedì 11 a domenica 17 maggio 2020 raccontano che Telmo farà una confessione ad Ursula, esternandole le sue perplessità sul fatto che Mateo possa essere realmente suo figlio. Al contempo, Eduardo, dopo aver scoperto che Padre Martinez sta cercando di parlare con Lucia, lo minaccerà con un severo avvertimento. Nel frattempo, Cinta riuscirà a tendere un inganno ad Arantxa per fuggire di casa ed intercetterà una lettera del collegio indirizzata ai genitori che, stizzita, distruggerà senza esitazione alcuna.

Una Vita: Eduardo minaccia Telmo con un avvertimento

Gli spoiler della fiction Una vita, che andranno in onda alle ore 14:10 su Canale 5, anticipano che Telmo si confiderà con Ursula palesando le sue perplessità sul fatto che Mateo sia davvero suo figlio. Al contempo, Eduardo, appena scoprirà che Padre Martinez sta provando in ogni modo a parlare con Lucia, lo minaccerà con un severo avvertimento intimandogli di smettere di cercare di comunicare con la Alvarado.

Allo stesso tempo, la lettera che Genoveva ha spedito pare confermare che la donna non correrà alcun pericolo al momento.

Adesso, quindi, la potrà orientare la sua concentrazione nel farsi accettare dal quartiere, mettendo in atto anche i consigli di Carmen per tenere lontane Susana e Rosina. Intanto, mentre Liberto chiederà alla zia di riappacificarsi con Lolita, Cinta cercherà Fabiana e Marcelina per fare due chiacchiere sul flamenco.

Una Vita: Telmo chiede a Lucia se Mateo è suo figlio

Le trame al 17 maggio della soap opera evidenziano che Telmo deciderà di andare a casa di Lucia per domandarle se Mateo sia suo figlio e, mentre la Alvarado negherà, farà il suo ingresso Eduardo che vedendo i due assieme darà di matto.

Inoltre, Ràmon chiederà a Carmen di informarla circa l'evoluzione del suo rapporto amoroso con Felipe.

Bellita, intanto, avrà una certa paura dei fantasmi e per rasserenarsi deciderà di invitare alcune amiche in casa. Nel frattempo, Cinta porterà nella sua abitazione un pacchetto in cui è nascosto uno scialle e, mentre proverà nella notte a scappare di casa farà qualche rumore che i genitori scambieranno per un fantasma.

Più tardi, Genoveva organizzerà una festa con le amiche di quartiere in modo da celebrare il suo 'trionfo', malgrado Rosina e Susana proveranno imperterrite a metterle i bastoni tra le ruote.

Inoltre, Cinta ingannerà Arantxa per scappare di casa, e la redarguirà per aver detto una bugia ai suoi genitori. Allo stesso tempo, la Domìnguez intercetterà una lettera spedita dal collegio ai genitori e la distruggerà senza remore.

Infine, Eduardo deciderà di minacciare anche Lucia intimandole di non rivedere più Telmo, nel frattempo Ramon pregherà Emilio di evitare la vendita di alcolici a Felipe. Successivamente, Ursula chiederà a Telmo di non avvicinarsi più a Mateo e di lasciare Acacias per il bene comune.