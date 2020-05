Nel corso delle puntate di Una vita, che andranno in onda dal 18 al 24 maggio, assisteremo a molteplici colpi di scena. Tra questi ci sarà il ferimento di Rosina per opera di Genoveva. La moglie dell'Alday verrà condotta in carcere per il crimine commesso. Ramon proverà a parlare con Felipe, ma quest'ultimo non lo accoglierà di buon grado, anzi, lo aggredirà con delle forbici alla mano.

Ursula, invece, consiglierà a Telmo di lasciare Acacias per sempre per il bene di Lucia, ma Mateo chiederà all'ex sacerdote di rimanere. Per tale ragione, il Martinez deciderà di assecondare la volontà del piccolo.

Questa decisione, ovviamente, creerà scompiglio nella vita di Lucia.

Telmo decide di restare ad Acacias

Cintia intercetterà una lettera del collegio e farà in modo che non arrivi ai suoi genitori. Intanto, la fanciulla, continuerà ad incontrare un uomo misterioso, generando i sospetti di Arantxa. La situazione tra Telmo e Lucia in Una Vita, intanto, sarà sempre più compromessa. Nelle puntate dal 18 al 24 maggio vedremo che Eduardo dirà all'ex sacerdote, con fare intimidatorio, di lasciare per sempre il paesino. Telmo deciderà di assecondare tale volontà, tuttavia, verrà fermato da Mateo. Il piccolo, infatti, non appena apprenderà questa novità farà di tutto per convincere suo padre biologico a cambiare idea.

Le dinamiche di Acacias, intanto, verranno animate dall'esuberante Genoveva.

Spoiler Una Vita: Rosina ferita

La moglie di Samuel, a causa di un incidente fortuito, farà cadere una bottiglia di vetro dalla finestra che colpirà Rosina, ferendola. La Salmeron, allora, verrà condotta in galera. Samuel farà di tutto per convincere Liberto a parlare con Rosina e Susana allo scopo di farle ritirare la denuncia.

Le due dame, però, si opporranno con fermezza, dato che riterranno Genoveva colpevole di un reato volontario. Le condizioni di Felipe, intanto, peggioreranno sempre di più. Il suo legame con l'alcol crescerà esponenzialmente e questo farà molto preoccupare Ramon. Quest'ultimo, deciderà di andare a casa dell'avvocato per annunciargli la sua partenza.

Felipe aggredisce Ramon

Felipe, però, non sarà molto propenso all'incontro, sta di fatto che accoglierà il suo amico con delle forbici alla mano. La discussione diventerà molto accesa e il peggio sarà evitato solo grazie all'arrivo di Agustina, la quale provvederà a separare i due litiganti. Intanto, vedremo che Cintia avrà un'importante conversazione con Arantxa. Nel corso del dibattito, la fanciulla esprimerà la sua volontà di diventare un'artista. Ad ogni modo, i segreti di Cintia non avranno vita molto breve dato che il padre riuscirà ad intercettare e leggere una lettera proveniente dal collegio.