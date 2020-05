Secondo diverse indiscrezioni, Mediaset si sarebbe aggiudicata una nuova serie TV turca che ha come protagonista l'attore Can Yaman, conosciuto al pubblico italiano grazie alla serie televisiva: Bitter Sweet-Ingredienti-d'Amore. Il bello attore turco è stato anche ospite in diversi programmi italiani: Live non è la D'Urso e C'è posta per te.

Serie TV turca Erkenci Kus con Can Yaman

Erkenci Kus è una Serie TV girata e prodotta in Turchia tra il 2018 e il 2019. La serie è composta da 51 episodi dalla durata comprensiva di 102h (2h per ogni episodio). Probabilmente in Italia la durata degli episodi sarà differente.

In Erekenci Kus potremmo rivedere oltre a Can Yaman anche altri attori turchi conosciuti al pubblico italiano per essere stati interpreti in Bitter Sweet-Ingredienti d'Amore, come Ozuner Serceler, alias Fatos in Bitter Sweet, che in Erkenci Kus sarà Leyla, la sorella della protagonista.

Trama di Erkenci Kus con Can Yaman

I protagonisti della serie sono la giovane Sanem ( interpretata da Demet Ozdemir) e il bello e talentuoso Can Divit (Can Yaman). Sanem è una giovane scrittrice con il sogno di trasferirsi alle isole Galapagos. La famiglia di Sanem è di umili origini e se la ragazza non troverà un lavoro presto, i genitori la costringeranno a sposare un vicino di casa Muzaffer, affinché la giovane abbia una stabilità economica.

Sanem non è interessata al vicino che gli è persino antipatico, perciò decide di andare a lavorare in una famosa agenzia pubblicitaria, dove lavora la sorella Leyla. Il proprietario dell'agenzia Aziz Divit, deciderà di lasciare il suo impero in mano ai suoi due figli maschi: il primo genito Can Divit che gestirà l'azienda e Emre (interpretato da Birand Tunca) che controllerà il lato economico dell'azienda.

Tuttavia Can Divit non sarà contento del suo nuovo lavoro, in quanto avrà dovuto lasciare la sua passione per la fotografia. Infatti il giovane è un fotografo amante della natura di fama mondiale. I due protagonisti, Sanem e Can, vivranno nell'arco delle varie puntate diverse avventure e disavventure che li porteranno ad essere sempre più vicini.

Infatti Can si innamorerà perdutamente di Sanem.

Quando verrà trasmessa Erkenci Kus con Can Yaman in Italia

Il doppiatore italiano dell'attore Yaman, Daniele Giuliani, in una intervista a Newscinema ha dichiarato di essere uno dei doppiatori di Erkenci Kus e di aver già registrato qualche doppiaggio. Secondo il doppiatore le prime puntate della serie TV turca saranno trasmesse in Italia su Canale 5 a metà giugno. Purtroppo non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset tramite l'ufficio stampa.