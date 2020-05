Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Una vita prospettano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, Cinta Dominguez, interpretata dall'attrice Aroa Rodriguez, arriverà a sorpresa ad Acacias. Frattanto Telmo scoprirà che la sua ex amata Lucia si è sposata e ha avuto un figlio, Mateo. Più tardi Samuel Alday cercherà di difendere sua moglie Genoveva dalle chiacchiere del paese. Di seguito i dettagli degli spoiler di Una Vita.

Spoiler Una Vita: Lucia si è sposata

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 4 all'8 maggio, Telmo scoprirà che Lucia si è sposata con un altro uomo e ha avuto anche un figlio, il piccolo Mateo. Dopo la scoperta l'uomo andrà ad affrontare subito l'ex perpetua, poiché la donna durante il suo periodo di prigionia ha scritto molte lettere a Telmo, ma non le ha mai fatto parola della nuova relazione di Lucia. Nel frattempo ad Acacias arriverà Cinta Dominguez, la figlia di Jose Miguel e Bellita.

La ragazza vivrà insieme ai suoi genitori, presso l'appartamento che in precedenza apparteneva ai Palacios. Cinta racconterà a suo padre e sua madre che il ritorno improvviso è dovuto ad un'epidemia d'influenza, scoppiata all'interno del collegio dove vive e studia. La coppia avrà alcuni sospetti riguardo la motivazione della ragazza, ma saranno ugualmente molto felici di rivederla.

Telmo e Lucia si incontrano

Telmo e Lucia si incontreranno dopo tanti anni, la donna chiederà perdono al suo ex fidanzato per non avergli dato fiducia in passato e gli confesserà di essere assai dispiaciuta di come siano andate le cose tra loro, ma vorrà essere lasciata in pace, poiché ormai ha un'altra vita. Più tardi Telmo incontrerà Eduardo, il marito di Lucia, così i due si affronteranno faccia a faccia per la prima volta.

Successivamente l'ex-parroco incontrerà anche Samuel Alday, ma i due uomini sembreranno essere dalla stessa parte. L'Alday, infatti, tranquillizzerà Telmo e gli dirà che non avrà intenzione di ostacolarlo, poiché oramai ha una nuova vita felice e serena insieme a sua moglie Genoveva. Inoltre, Samuel rivelerà all'ex rivale che Lucia in realtà non è felice come afferma con suo marito Eduardo e farà intendere all'uomo che potrebbe avere un'altra possibilità con la sua ex fidanzata.

Samuel difende sua moglie Genoveva

Lucia parlerà nuovamente con Telmo e gli confermerà di voler andare avanti con la sua nuova vita senza di lui.

Nel frattempo ad Acacias gireranno alcuni pettegolezzi nei riguardi di Genoveva, così quando Samuel ne verrà a conoscenza, vorrà subito placare le voci sulla moglie, per cercare di difenderla dalla malignità di alcuni abitanti del paese. Infine, Rosina riceverà un'onorificenza dalla casa reale, dopo la disavventura vissuta con i terroristi.