Dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 e la domenica dalle 13:55 alle 14:30 va in onda su Canale 5 la soap "Una vita". Negli ultimi giorni era stata avanzata l'ipotesi che il telefilm spagnolo potesse essere sospeso la domenica, per mandare in onda le repliche di "Casa Vianello", ma alla fine la rete del Biscione ha optato per lasciare tutto invariato.

Nelle puntate che saranno trasmesse dal 4 all'8 maggio assisteremo al ritorno di Telmo ad Acacias, con Lucia che rivolgerà le sue scuse all'uomo in quanto non gli aveva creduto anni prima.

Tra le altre cose Cinta tornerà a casa dai suoi genitori, con la domestica Arantxa che sospetterà sulle motivazioni che hanno spinto la ragazza a tornare.

Trame di 'Una Vita' dal 4 all'8 maggio: Cinta torna ad Acacias

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda da lunedì 4 fino a venerdì 8 maggio, vedremo che dopo la lite furibonda avvenuta in drogheria con Lolita e Antonito, Felipe chiederà a Felicia e Susana di abbandonare Ramon. L'avvocato ha sempre provato un forte risentimento nei riguardi del Palacios, colpevole a suo dire di aver ucciso la sua Celia.

Ramon uscirà di carcere e l'uomo sarà consapevole che il suo ritorno non sarà gradito da tanti. La prossima settimana assisteremo al ritorno di Telmo ad Acacias che affronterà Ursula, chiedendole la motivazione per cui non le ha mai raccontato nelle sue lettere che Lucia si è sposata e che è diventata madre del piccolo Mateo.

Secondo le anticipazioni fino all'8 maggio Cinta tornerà ad Acacias ed avrà subito un diverbio con Emilio, reo di averle fatto un complimento per strada.

Il ritorno a casa farà felici Bellita e Jose Miguel, i quali però si chiederanno i motivi di questa decisione. La ragazza risponderà che è stata costretta a lasciare il collegio a causa di una contagiosa epidemia di influenza. La domestica Arantxa sospetterà però che siano altre le motivazioni alla base del suo ritorno, considerando che nel bagaglio della giovane donna ci sarà soltanto un libro di scuola.

Anticipazioni tv dal 4 all'8 maggio: Lucia rivolge le sue scuse a Telmo

Le Anticipazioni Tv della puntata dal 4 all'8 maggio ci faranno vedere come verrà dimostrata l'innocenza di Telmo, che 10 anni prima era stato incolpato ingiustamente di un furto ai danni dei Marchesi di Valmez. Lucia cercherà di scusarsi per non avergli creduto, ma nonostante tutto inviterà l'uomo a lasciarla in pace in quanto ormai ha una famiglia. Telmo intanto farà la conoscenza di Eduardo, il marito di Lucia e sarà sempre più convinto dell'amore che prova nei confronti della Alvarado.

Il Martinez incontrerà pure Samuel, mentre sarà in compagnia della moglie Genoveva e quest'ultimo si rivelerà molto amichevole con l'uomo e lo invoglierà a riconquistare Lucia.

Nel frattempo Susana e Felicia sparleranno di Genoveva, sicure che la signora Alday sia una poco di buono. Intanto Rosina e Liberto riceveranno la notizia che i terroristi saranno stati arrestati e che dunque potranno tornare a svolgere una vita normale. La donna riceverà un'onorificenza dalla casa reale, che mostrerà con orgoglio a tutti i vicini. Per chi non potrà riuscire a seguire giornalmente le puntate di "Una Vita", avrà modo di vedere le repliche su Mediaset Play, piattaforma online della rete del Biscione.