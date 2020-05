La Serie TV L'amica geniale 3 diretta da Saverio Costanzo, tratta dal terzo libro di Elena Ferrante intitolato 'Storia di chi fugge e di chi resta', si farà. A dare la notizia ufficialmente è stata Rai Fiction attraverso un comunicato in cui ha informato i telespettatori. Dunque, i personaggi di Lenù e Lila ritorneranno a entusiasmare i milioni di fan che hanno seguito le loro storie con trepidazione.

Stop forzato delle riprese a causa dell'emergenza sanitaria

Scendendo nei dettagli, sulla data precisa della messa in onda di questa terza stagione non ci sono ancora novità ben precise.

Infatti, le riprese cinematografiche e televisive sono ferme a causa dell'emergenza che l'Italia sta vivendo in questo periodo. Rimanendo a ciò che è stato riportato tramite il comunicato ufficiale di Rai Fiction, le registrazioni delle puntate de L'amica geniale 3 sarebbero già dovute iniziare in questi mesi, ma il tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Al momento, l'unica cosa sicura è che il terzo libro di Elena Ferrante che narra la 'Storia di chi parte e di chi resta', verrà messo in scena nuovamente dal regista Saverio Costanzo.

Quest'ultimo, insieme a Francesca Orsi (Executive Vice President di HBO Programming) ha dato vita sul piccolo schermo alle storie raccontate dalla Ferrante e la serie televisiva nelle prime due stagioni ha riscosso un notevole successo catturando ascolti altissimi.

Storia di Lila e Lenù

La fiction de L'Amica Geniale si basa sulle vicende di Elena Greco e Raffaella Cerullo, meglio conosciute dei telespettatori come Lenù e Lila.

Era 1950 quando le due bambine si sono conosciute vivendo nello stesso rione e frequentando la stessa classe a scuola. Tra loro è nata da subito un'amicizia che poi si è trasformata in un'intesa sempre più forte, ma che ha attraversato molte difficoltà per via di un quartiere, quello della città di Napoli ai quei tempi, abbastanza pericoloso per due bimbe così piccole. La storia, già dalla terza puntata della prima stagione, ha avuto un salto temporale che trasportato la Greco e la Cerullo dalla fase dell'infanzia a quella dell'adolescenza.

Lenù nel tempo ha continuato a studiare, al contrario di Lila la cui famiglia non poteva permettersi di pagarle gli studi, quest'ultima ha iniziato a lavorare nel calzaturificio del padre convinta che ottenere l'indipendenza economica fosse l'unico modo per non soccombere in un mondo violento dove spadroneggiavano le famiglie della camorra. In seguito, Lila ha sposato Stefano Carracci per sfuggire al matrimonio che suo padre le aveva imposto con Marcello Solara. Nella seconda stagione sono insorti i primi contrasti tra le due ragazze, anche per motivi sentimentali: Nino, grande amore di Lenù fin dall'infanzia, è infatti diventato l'amante di Lila.