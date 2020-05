Loredana Lecciso sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco con Al Bano Carrisi. E dice di sentirsi contadina in un posto molto bello. In un'ampia intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato di un posto di grande suggestione nel quale si trova consecutivamente dell'8 marzo quando stava per andare ospite a Live Non è la D'Urso ma è tornata indietro per le ordinanze che hanno vietato gli spostamenti per contenere la diffusione del contagio. Ovviamente nell'intervista si è parlato anche di Romina Power, anche lei a Cellino ma con la quale non ci sono contatti.

Loredana Lecciso: non sono terrorizzata ma paura ce n'è

Loredana Lecciso non si è detta terrorizzata per il periodo ma la paura c'è visto che il Covid 19 ha dimostrato di sapere colpire tutti. Quindi timori e ansie sono molto cresciuti per un male spietato che non ha pietà per nessuno. Loredana Lecciso ha sottolineato che la sua figlia maggiore, Brigitta è rimasta a vivere a Milano, mentre i due figli avuti da Al Bano, Yasmine di 19 anni, e Al Bano junior di 17, sono a Cellino San Marco con i genitori.

Loredana Lecciso su Romina: ognuno trascorre il periodo nella sua abitazione

Ovviamente il tema della conversazione con la Gazzetta del Mezzogiorno è stata anche la presenza di Romina Power a Cellino San Marco in una abitazione a parte nella tenuta di Al Bano Carrisi. Loredana Lecciso ha sottolineato che non ci si incontra con Romina e ognuno sta trascorrendo questo periodo di emergenza sanitaria nella propria abitazione.

La Lecciso sottolinea che è molto difficile incontrarsi in luogo così grande: 'non capita'.

A Cellino si vive nella natura, ci sono cavalli a cui lei e Al Bano danno da mangiare. Tante le passeggiate nella natura con Al Bano e anche camminate veloci. La Lecciso ha dichiarato anche di leggere molto, attualmente Coelho. Ha detto di essere in una dimensione di grande apertura mentale, di tranquillità e in questa tragedia ha riflettuto sul vero valore delle cose.

Si vive come se ci fosse sereno ma c'e un serpente angosciante che ha fatto di noi la sua tana.

La Lecciso ha detto di esser rimasta colpita dalle tante persone defunte che non hanno nemmeno potuto avere un saluto e un abbraccio dei loro cari, nessuno meritava e merita di andarsene in questa maniera, tutta questa situazione ci deve fare capire che nessuno è eterno.

Infine la show girl ha fatto anche una confidenza sul suo percorso di vita e ha rivelato di essere stata sul punto di diventare suora. "Si, lo volevo tanto - ha chiuso la Lecciso - ci credevo, lo avevo anche detto a mia mamma che reagì in una maniera molto poco entusiasmante".

La Lecciso dice in conclusione che così è andata e non sa se sia stato meglio.