Saranno ricche di tensione e colpi di scena, le puntate della soap opera Una vita in programma su Canale 5 a giugno 2020. Dagli spoiler spagnoli si evince che Ursula Dicenta (Montessarat Alcoverro) consentirà a Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) di liberarsi dal suo vincolo matrimoniale. Il crudele Eduardo Torralba (Paco Mora) perderà la vita mentre si troverà per le strade di Acacias 38 a causa di un malore improvviso: in realtà, il marito della ricca ereditiera esalerà l’ultimo respiro dopo essere stato avvelenato da Ursula.

Anche Samuel Alday (Juan Gareda) farà una drammatica fine, visto che pagherà tutto il male fatto in passato.

Il gioielliere morirà per mano di Cristobal Cabrera (Antonio Chinazo), l’ex protettore di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), per aver fatto da scudo con il proprio corpo alla moglie.

Una Vita, trame: Lucia confessa a Ursula di essere malata

Accadrà di tutto negli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere a giugno 2020, ma soprattutto ci sarà il tanto atteso riavvicinamento di una storica coppia. Le anticipazioni dicono che Lucia non riuscirà a resistere alla tentazione, pur essendo ormai sposata con Eduardo. La Alvarado intraprenderà una relazione extraconiugale con Telmo, anche se saprà di non doversi fare scoprire da suo marito. Sfortunatamente per lei, il Torralba apprenderà della tresca tra sua moglie e l’ex prelato, e non reagirà affatto bene.

Il malvagio uomo verrà a sapere del tradimento di Lucia quando quest’ultima troverà il coraggio di svelare al Martinez che loro sono i veri genitori di Mateo.

Purtroppo, l’ex sacerdote e la Alvarado non potranno rifarsi una nuova vita altrove, dopo essersi ritrovati. A seguito di una nuova discussione accesa avuta con il consorte, la ricca ereditiera finirà in ospedale e scoprirà di avere un tumore ai polmoni.

A questo punto Ursula, l’unica a conoscenza della malattia mortale della sua padrona, si renderà protagonista di un orrendo delitto.

La Dicenta avvelena Eduardo, Samuel ucciso da Cristobal

L’ex istruttrice, per impedire ad Eduardo di fare del male a Mateo e Telmo quando Lucia non sarà più in vita, attuerà uno dei suoi malefici piani.

Ursula causerà il decesso del Torralba facendolo morire avvelenato. Intanto mentre la Alvarado si rassegnerà al suo drammatico destino, Felipe continuerà a soffrire per la morte della moglie Celia. L’avvocato deciderà di bruciare tutti i vestiti che appartenevano alla sua dolce metà, per non aver ancora accettato il fatto di essere rimasto vedovo. Inoltre, Alvarez Hermoso tenterà di porre fine alla sua esistenza, ma per fortuna a salvarlo ci penserà Susana.

Successivamente, tra le tante novità si assisterà ad una svolta per uno storico personaggio: Ramon ritroverà la felicità perduta al fianco della domestica Carmen. Nel contempo Liberto darà un aiuto economico a Samuel, che non saprà come fare per liberarsi dei ricatti di Cristobal.

Purtroppo Seler con il suo generoso gesto non riuscirà a salvare Alday, poiché verrà ucciso dal nemico della Salmeron. Il Cabrera metterà fuori gioco il gioielliere, quando sarà in procinto di abbandonare il quartiere iberico con la sua ex amante Genoveva. Prima di chiudere per sempre gli occhi, il figliastro di Ursula chiederà alla consorte di scrivere una lettera di perdono a suo fratello Diego da parte sua.