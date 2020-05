Uno dei protagonisti de Il Segreto prossimamente movimenterà le trame dello sceneggiato, facendo un gesto del tutto inaspettato. Si tratta di Onesimo Miranar (Josè Gabriel Campos), che negli episodi in programma su Canale 5 nel periodo estivo inscenerà la sua morte per sfuggire dalle grinfie di Günter Bayer (Christian Stamm), un fidato scagnozzo di Adolf Hitler.

Ad aiutare il giovane nella sua difficile impresa ci penseranno ovviamente Dolores (Maribel Ripoll), Tiburcio (Cesar Capilla) e il cugino Hipolito (Selu Nieto), ma ci sarà anche la collaborazione di Don Filiberto che renderà credibile il decesso di Onesimo.

Quest'ultimo per fortuna riuscirà a farla franca seppur con parecchia difficoltà, visto che i nazisti crederanno al suo inganno.

Il Segreto spoiler: Onesimo rivela ai suoi parenti di essere ricercato da Günter

I telespettatori italiani da poco hanno assistito al ritorno di Onesimo Miranar, che dopo aver destato parecchia preoccupazione ai suoi familiari ha rimesso piede a Puente Viejo. Il cugino di Hipolito è stato lontano dal quartiere spagnolo, per aver cercato di ritrovare sé stesso in Germania a seguito della rottura con Brunilda.

Nelle puntate che sono state già trasmesse su Antena 3 a dicembre 2019 e che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, il nipote di Dolores si troverà nei guai.

Tutto inizierà quando Onesimo verrà a conoscenza che nella cittadina spagnola arriverà Günter Bayer. Il cugino di Hipolito dopo aver manifestato più volte il suo turbamento, non avrà altra scelta oltre a quella di far sapere ai suoi parenti di star fuggendo da Bayer poiché è uno degli scagnozzi di Adolf Hitler, un governante pericoloso.

In diverse circostanze però il Miranar farà credere a Dolores, Tiburcio e Hipolito, di non ricordarsi il nome del politico.

Il falso decesso del cugino di Hipolito, la partenza di Günter

Onesimo quando apprenderà che il dittatore tedesco vuole riaverlo al suo fianco come psicanalista a tutti i costi, si vedrà costretto ad attuare una messinscena sconvolgente.

In particolare il Miranar si servirà della complicità dei suoi parenti, per far intendere a Günter che ha perso la vita a causa di un infarto avuto dopo un incidente. Purtroppo per Dolores, Tiburcio e Hipolito non sarà affatto semplice mentire, visto che il Bayer comincerà ad avere dei sospetti nonostante il capitano Huertas, Marcela, Mauricio e Don Filiberto saranno al corrente del falso decesso di Onesimo. Il Günter infatti, dopo aver assistito alla veglia funebre del Miranar che si svolgerà con una bara vuota, esigerà di vedere il corpo del defunto per accertarsi che sia morto veramente.

A questo punto Onesimo troverà un nuovo escamotage per sbarazzarsi una volta per tutte di Günter, dato che si farà truccare da sua zia per avere un colorito più pallido.

Anche se il piano del cugino di Hipolito sarà finalmente riuscito, lo scagnozzo di Hitler prima di partire farà prendere un grosso spavento ai Miranar. Nello specifico nel capitolo numero 2225, il nazista tedesco tenterà di sparare al presunto cadavere di Onesimo.