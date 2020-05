Torna lo spazio dedicato con le notizie de Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua ultima stagione in Italia. Le trame spagnole, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che la marchesa Isabel (Silvia Marsò) finirà nell'occhio del ciclone per essere ritenuta responsabile della morte di Cosme, un lavoratore della sua miniera. Rosa Solozabal (Sara Sanz), invece, consolerà Adolfo De Los Vivos (Adrian Pedraja) affranto dopo l'addio di Marta (Laura Minguell).

Il Segreto: Matias e Marcela si danno una seconda chance

Le anticipazioni della soap opera iberica, raccontano che le prossime settimane saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena.

In particolare, si tornerà a parlare del triangolo amoroso formato da Matias, Marcela e Tomas. La figlia di Paco apparirà sempre più convinta a ricostruire le sue nozze con il marito, soprattutto per dare una certa stabilità famigliare alla piccola Camelia. Per questo motivo, la Del Molino deciderà di rompere ogni rapporto con il giovane De Los Vivos. A tal proposito, il fratello di Adolfo apparirà molto turbato da questo drammatico addio, in quanto nutriva per la locandiera dei sentimenti autentici.

Dall'altro canto, il Castaneda non apparirà dello stesso parere della moglie, tanto da incontrare Alicia in più occasioni. Tra i due, ci saranno degli incontri passionali fino a quando il giovane deciderà di mettere la testa a posto.

Alla fine, il fratello di Maria deciderà di concedere una seconda chance a Marcela per la serenità della figlia.

Cosme muore, Isabel sotto accusa dai minatori

Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Puente Viejo sarà funestato da un terribile lutto. In dettaglio, Cosme perderà la vita durante un incidente in miniera dopo il crollo di uno dei cunicoli per via di una fuga di gas.

Una tragedia che colpirà moltissimo Matias, il quale aveva appoggiato la lotta dei minatori contro i padroni. Adolfo, Tomas e Inigo, invece, temeranno per la sorte di Isabel, visto che secondo loro la sicurezza nella miniera poteva essere aumentata senza gravare sulle spese. Inoltre, la Marchesa si presenterà al funerale di Cosme, non sentendosi affatto colpevole per la tragedia.

Nel frattempo, Francisca continuerà a restare nascosta a La Habana grazie alla complicità della rivale di Ignacio, mentre Raimundo continuerà a cercarla per tutta Puente Viejo con scarsi risultati.

Rosa si concede ad Adolfo, Pablo torna

Nel corso delle prossime puntate sarà dato spazio all'amore. I telespettatori della soap opera vedranno Adolfo non riuscire ad accettare la fine della relazione con Marta. Di conseguenza, Rosa approfitterà del momento di fragilità del De Los Vivos per avvicinarsi sempre di più a lui. La Solozabal, infatti, lo raggiungerà a La Habana dove si concederà al giovane solo per fare del male alla sorella. Una storia che sarà disapprovata da Ignacio, mentre Isabel apparirà felice nel vedere la sorella di Carolina insieme a suo figlio.

Infine, Pablo diserterà il servizio militare e troverà rifugio nel fitto della boscaglia di Puente Viejo.