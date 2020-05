Le vicende della serie televisiva iberica Una vita continuano a regalare delle forti emozioni. Nelle puntate in programmazione in Spagna questa settimana, dal 18 al 22 maggio, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) vedrà la propria immagine gravemente danneggiata per essersi scontrato con Velasco e farà una promessa: l'avvocato sarà disposto a tutto per far finire in prigione la persona che ha posto fine all’esistenza di Marcia. Per la precisione, il vedovo di Celia è convinto che la brasiliana sia morta per mano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e vorrà fargliela pagare a tutti i costi.

Una Vita, trame Spagna: Felipe affronta Velasco

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà negli episodi della soap opera in onda sull’emittente televisiva spagnola La1 TVE dal 18 al 22 maggio 2020, si evince che Ildefonso si sentirà libero dopo aver confessato il suo grande segreto alla moglie Camino. Quest’ultima, essendo stata respinta più volte dal marito, si rifiuterà di avere un approccio intimo con lo stesso.

Intanto Felipe non riuscirà ancora a credere che il giudice abbia assolto Genoveva dall’omicidio di Marcia. L’avvocato inoltre andrà su tutte le furie e si scaglierà contro Velasco per chiedergli delle spiegazioni: purtroppo agendo in tale maniera l'Alvarez Hermoso rovinerà la propria reputazione sulla stampa.

Sfortunatamente quest'ultimo non potrà essere aiutato nemmeno dal suo amico Liberto.

La Salmeron invece tornerà nel quartiere a testa alta dopo essere stata considerata innocente. Successivamente un avvocato consiglierà a Genoveva di annullare il suo matrimonio con Felipe.

Nel contempo, Camino - proprio quando sarà in procinto di scrivere una lettera per Maite - verrà sorpresa da Ildefonso.

Ildefonso a conoscenza della relazione di Camino e Maite, il sospetto di Mendez

Successivamente Armando e Jacques faranno rimanere i servi senza parole, dopo aver svelato la verità sul microfilm nascosto nel cameo. Antonito dopo essersi reso conto di non avere un discorso politico adatto si impossesserà di quello del padre Ramon, sapendo che l’ha scritto con i consigli di Armando.

Camino convincerà la madre Felicia ad accettare la proposta di Marcos, mentre le donne di Acacias 38 festeggeranno il ritorno di Genoveva.

Felipe farà sapere a Ramon e Liberto di non considerare giusta la sentenza del giudice. Ildefonso ammetterà a Camino di averla sposata pur sapendo che aveva avuto una relazione con Maite.

La Salmeron cercherà di riconciliarsi con Casilda, nonostante sia stata la migliore amica della defunta Marcia. Il commissario Mendez confesserà all’Alvarez Hermoso di conoscere il passato di Laura, e di credere che la donna sia condizionata da Velasco e Genoveva. Intanto quest’ultima continuerà a non fidarsi della sua cameriera, dopo averla vista parlare con l’ispettore.

L’Alvarez Hermoso non si arrende, la Salmeron festeggia la propria vittoria

Marcos e Felicia suggelleranno la loro relazione scambiandosi un bacio. Nonostante Mendez le offrirà la sua protezione, Laura negherà alla polizia di ricevere pressioni dalla Salmeron e da Velasco.

Nel contempo Marcos organizzerà una festa per annunciare il suo fidanzamento con Felicia, mentre Camino si arrabbierà con Ildefonso.

Jose registrerà la voce di Bellita per convincerla a fare un nuovo album. A gran sorpresa Genoveva farà sapere a Felipe che non dovrà lasciare la loro abitazione poiché ha ritirato la denuncia. A questo punto l’avvocato - devastato a causa delle manipolazioni della Salmeron - si sfogherà piangendo davanti alla tomba di Marcia: l’Alvarez Hermoso prometterà alla defunta che non smetterà di combattere fino a quando non avrà giustizia.

Intanto Genoveva celebrerà la propria vittoria in tribunale con Javier.

Infine Anabel - quando vedrà Camino fingere di essere felice al fianco del marito - renderà pubblico il segreto di Ildefonso.