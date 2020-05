I fan dello sceneggiato Il Paradiso delle signore in queste settimane stanno seguendo le repliche della seconda stagione.

Gli spoiler della puntata che i telespettatori rivedranno su Rai 1 il 21 maggio 2020, annunciano che Angela Barbieri (Alessia Debandi), non essendo riuscita a trovare una soluzione per non essere sfrattata, accetterà di aiutare Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). In particolare la cameriera del circolo, per ottenere i soldi dell’affitto ed impedire al fratello di riprendere una cattiva strada, si farà coinvolgere nel piano architettato dalla contessa contro il contabile delle Brancia di Montalto.

I sospetti di Cesare Diamante (Ettore Cesari) sulla moglie Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) invece diventeranno delle certezze. Il genero di Silvia (Marta Richeldi) riuscirà infatti ad ottenere le prove per poter dimostrare che la sua amata incontra in segreto l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

Il Paradiso delle signore: Cesare apprende del tradimento di Nicoletta

La soap opera pomeridiana in programma sulla prima rete Rai farà compagnia al pubblico anche giovedì 21 maggio 2020, con la replica del 17° episodio. Finalmente Cesare scoprirà che i suoi sospetti sul conto della moglie Nicoletta sono fondati. Il dottor Diamante quindi potrà affrontare la donna che ha sposato, per farle ammettere la sua infedeltà.

Intanto Riccardo disposto a fare qualsiasi cosa per avere la sua ex fidanzata al suo fianco per sempre, si rivolgerà a Cosimo. Il giovane rampollo dei Guarnieri con la complicità del suo amico chiederà al vescovo se il matrimonio di Nicoletta e Cesare può essere annullato.

Nel contempo Gabriella e Agnese lavoreranno in atelier per realizzare gli abiti che dovranno indossare le 'veneri' del Paradiso per lo spot pubblicitario che verrà girato a breve.

Angela accetta la proposta di Adelaide, la vendetta del Mantovano

Mentre si troverà in caffetteria Marta farà la conoscenza di Elsa, la regista contattata da suo marito Vittorio.

Angela non sapendo come fare per pagare l’affitto, non avrà altra scelta che adeguarsi alla volontà della diabolica Adelaide.

La cameriera del circolo su richiesta della contessa di Sant’Erasmo dovrà fare in modo che Gualtiero Mairan rinunci a continuare ad essere il contabile delle Brancia di Montalto. Purtroppo, dopo aver eseguito l’incarico della cognata di Umberto, la giovane Barbieri verrà aggredita e derubata da uno scagnozzo del Mantovano. Quest’ultimo sfogherà la propria ira contro la vicina di casa di Gabriella e Roberta, per il fatto che Marcello dovrà saldare ancora un debito.