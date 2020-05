Prosegue l'appuntamento con le vicende ambientate sullo sfondo di un agiato palazzo signorile durante il 19esimo secolo a Madrid. Gli spoiler delle puntate di Una vita, in onda da domenica 17 a venerdì 22 maggio su Canale 5, rivelano che ci saranno molte novità che coinvolgeranno i protagonisti della soap opera di Aurora Guerra. In sintesi, Telmo Martinez si scontrerà violentemente con Eduardo Torralba (Paco Mora), mentre verranno a galla le bugie raccontate da Cinta Dominguez. Inoltre, il comportamento di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà disapprovato dalla bigotta Donna Susana. Infine, le condizioni di salute di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) preoccuperanno i pochi amici rimasti al suo fianco dopo la morte della moglie.

Una Vita, anticipazioni 17-22 maggio: Eduardo aggredisce Telmo

Le anticipazioni delle puntate della soap opera, in onda dal 17 al 22 maggio dalle ore 14:10 su Canale 5, annunciano che Telmo dirà ad Ursula di sospettare che Mateo sia suo figlio, visto che la data del suo concepimento coincide con il loro addio. Dall'altro canto, la Dicenta avvertirà la sua padrona dell'incontro avuto con il Martinez, che molto agitato si recherà a chiedere una spiegazione proprio alla diretta interessata. Peccato, che l'uomo si trovi davanti il dispotico Eduardo, che non esiterà ad aggredirlo verbalmente. In seguito, Torralba obbligherà la Alvarado ad allontanarsi da Telmo in preda ad una folle gelosia. Per questo motivo, la vecchia istitutrice, preoccupata per la sorte della sua padrona, chiederà all'ex parroco di non avvicinarsi più, se ha a cuore la sua vita e quella di Mateo.

Genoveva isolata dalle vicine, Donna Susana fa pace con Lolita

Le trame di Una Vita, in onda fino al 22 maggio, rivelano che Genoveva continuerà a dare scandalo. Più tardi, la donna riceverà una missiva da parte della sua amica francese Marlen, alla quale aveva invitato una busta piena di soldi dopo la vendita al monte dei pegni di un vaso prezioso di casa Alday.

Inoltre, la Salmeron cercherà di entrare nelle grazie delle bigotte vicine, fingendo di volere un consiglio da Donna Susana su come vestirsi. Per questo motivo, la moglie di Samuel si farà accompagnare a fare delle compere da Rosina e l'ex sarta. In questo frangente, le tre donne inizieranno a familiarizzare, fin quando Genoveva non commetterà un passo falso.

I passanti noteranno uno slancio amoroso tra l'Alday e la consorte poco vestita, a causa delle imposte lasciate sbadatamente aperte. Una piccola disattenzione, che costerà caro alla donna che verrà nuovamente isolata dalle vicine, capeggiate dalla Saler. Infine, quest'ultima accetterà di fare pace con Lolita grazie all'intervento di Liberto, mentre Ramon sarà sempre più preoccupato per la salute di Felipe.

Felipe in crisi, Cinta mente a Bellita e Jose

Bellita e Jose chiameranno uno sciamano per scacciare il fantasma di Celia dalla loro abitazione. Intanto, Arantxa sarà sempre più convinta che Cinta stia raccontando un sacco di bugie ai suoi genitori. La giovane Dominguez, infatti, tenterà di scappare di casa una notte, se non venisse sorpresa dalla serva.

Bellita e il marito, a questo punto, sospetteranno che i rumori siano provocati dalla presenza del fantasma di Celia. In questo frangente, Cinta racconterà alla domestica di essere corteggiata da un giovane basco. Inoltre, la ragazza chiederà a Jacinto di non consegnare al padre le lettere provenienti dal collegio. Felipe sarà sempre più acido nei confronti degli amici, tanto da sbattere Liberto fuori di casa in malo modo. Infine, Ramon chiederà ad Emilio di non somministrare più alcolici all'Alvarez Hermoso.