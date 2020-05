La soap opera 'Una vita' continua a tenere l'alta l'attenzione dei fans iberici. Gli spoiler spagnoli delle puntate in onda a metà maggio rivelano che Carmen e Lolita saranno ai ferri corti a causa dei rispettivi mariti, mentre il giudice emetterà il verdetto alla conclusione del processo contro Genoveva Salmeron (Claudia Garrido). La moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), infatti, sarà dichiarata non colpevole per la morte di Marcia Sampaio.

Casilda scopre l'inganno di Jacques, Felipe testimonia contro Genoveva

Le anticipazioni della soap opera iberica, in onda a metà maggio in Spagna, svelano che Felipe testimonierà al processo di Genoveva, dove quest'ultima cercherà di passare da vittima.

Jose e Bellita, invece, si giureranno amore eterno, mentre il commissario Mendez capirà che Laura è plagiata dall'avvocato Velasco. Allo stesso tempo, Casilda scoprirà che Jacques si è avvicinato a lei solo per riprendersi il suo cammeo dopo aver parlato con Armando, il marito di Donna Susana. A casa Palacios, Antonito e Ramon apprenderanno che dovranno sfidarsi in un dibattito politico

Genoveva scoprirà che Felipe sarà uno dei testimoni al processo. Per questo motivo, ci sarà tanta tensione in seguito alla deposizione dell'avvocato che rischia di mettere in dubbio l'innocenza di Genoveva, ma Velasco riuscirà a ribaltare la situazione. Anabel, invece, dichiarerà guerra a Soledad mentre Bellita darà alcune regole di comportamento in famiglia dopo aver rinunciato alla sua partenza per l'Argentina.

Servante, intanto, farà una copia del cammeo, anche se c'è il timore che Jacques si accorga che è un falso. Infine, Velasco metterà in difficoltà Alvarez Hermoso e le possibilità di un'assoluzione per Genoveva iniziano ad essere tangibili.

Lolita e Carmen ai ferri corti, la Salmeron assolta da ogni accusa

Genoveva però riprende Velasco che a suo avviso l'ha umiliata davanti al giudice al fine di vincere la causa. Lolita e Carmen avranno una violenta discussione sui rispettivi mariti. Antonito e Ramon, infatti, dovranno sfidarsi in un confronto politico.

A tal proposito, la Casado avrà dei dubbi sul futuro da politico del giovane Palacios dopo aver ascoltato il suo discorso. Jose, invece, inizierà a preoccuparsi delle regole imposte dalla moglie: teme, infatti, che una volta finito il suo compito la consorte parta per l'Argentina per seguire da vicino la gravidanza della figlia. Ramon e Liberto accompagneranno Felipe in tribunale in attesa del verdetto. Alla fine, la Salmeron verrà assolta da ogni accusa.