Le avventure dello sceneggiato Una vita continuano ad essere movimentate da sotterfugi ed intrighi. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione, il new entry Eduardo Torralba si rivelerà essere un uomo crudele. Il marito di Lucia Alvarado, nel capitolo numero 978 metterà in castigo il piccolo Mateo non appena lo vedrà dispiaciuto poiché Telmo Martinez se ne andrà via da Acacias 38. Ad intervenire in difesa del bambino ci penserà la stessa madre, dimostrando di essere una donna forte e coraggiosa.

Una Vita, spoiler: Telmo accetta di lasciare Acacias 38 su richiesta di Lucia

Il pubblico italiano ha già assistito all’ingresso di Eduardo Torralba nelle trame della serie tv. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE a marzo 2019, e che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset a maggio 2020, Telmo Martinez prenderà una drastica decisione. Tutto partirà quando Lucia, nonostante avrà finalmente la conferma di aver sbagliato dieci anni fa a credere che fosse stato l’ex prelato a sottrarle il suo ingente patrimonio, prenderà le distanze dall’uomo.

La cugina della defunta Celia quindi, proprio quando l’uomo che avrebbe dovuto sposare non verrà più considerato il responsabile della sparizione dell’eredità dei marchesi di Vamez, non gli darà una seconda possibilità. A questo punto Telmo non avrà altra scelta che adeguarsi alla volontà della donna che non ha ancora smesso di amare, visto che accetterà di abbandonare nuovamente Acacias 38.

Eduardo decide di punire Mateo, la Alvarado difende il figlio

A gran sorpresa, Samuel Alday cercherà di far aprire gli occhi al Martinez dicendogli che Lucia non è stata sincera con lui, poiché l’uomo che ha al proprio fianco non le riserva affatto un buon trattamento. Intanto il piccolo Mateo si mostrerà parecchio triste quando verrà a sapere dell’imminente partenza di Telmo, con cui ha instaurato un forte legame in poco tempo.

La strana reazione del bambino non passerà di certo inosservata al malvagio Torralba. Il marito della Alvarado, non riuscendo proprio ad accettare il fatto di vedere Mateo amareggiato poiché a breve non rivedrà più l’ex prelato, deciderà di dare una punizione al bambino. Il gesto di Eduardo ovviamente non sarà gradito da Lucia che, a differenza delle altre volte, riuscirà a trovare il coraggio di ribellarsi all’odioso marito; mentre quest’ultima e il Torralba si renderanno protagonisti di una discussione parecchio accesa, il Martinez annullerà il suo viaggio per dei motivi ben precisi. In particolare l’ex sacerdote, oltre a voler riconquistare la sua amata, sarà intenzionato a scoprire a tutti i costi se Mateo sia suo figlio.