I fan de Il Paradiso delle Signore continuano ad attendere con trepidazione la messa in onda delle nuove puntate della celebre soap opera che ha appassionato un numero sempre più elevato di spettatori. Dopo la conclusione della quarta serie in maniera anticipata, si pensa già alla prossima stagione della soap di Rai 1 e in queste ore l'attrice Arianna Montefiori, che interpreta il ruolo della bella Laura, ha parlato un po' del suo personaggio e di quello che succederà nei nuovi appuntamenti che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva, ammettendo che il pubblico potrà conoscerla molto di più.

Le prime novità de Il Paradiso delle signore 5, Arianna Montefiori: 'Conoscerete meglio Laura Parisi'

La bella Arianna intervistata da TvSerial ha ammesso che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 5, si scoprirà molto di più in merito al personaggio di Laura. La Montefiori ha ammesso che fino a questo momento non ha ancora conosciuto del tutto Irene. "La conosco a grandi linee", ha dichiarato l'attrice aggiungendo che per conoscere perfettamente un personaggio serve del tempo.

Tuttavia per la bella Laura arriverà il momento di fare i conti con il suo passato e soprattutto nel corso della quinta stagione della soap opera si scoprirà quale sarà l'evolversi del suo rapporto con Salvatore.

La Montefiori ha poi ammesso che spera di poter tornare al più presto sul set de Il Paradiso delle signore, in modo tale da riprendere a girare le nuove puntate. "Ovviamente spero che si possa ripartire nella totale sicurezza", ha dichiarato la Montefiori. Al momento, però, non c'è ancora una data certa sul ritorno sul set: si ipotizzava che gli attori potessero tornare nuovamente sul set a partire dal mese di giugno ma non c'è ancora certezza da parte della Rai.

'Piccole novità hanno vivacizzato gli ultimi episodi del Paradiso', dice la Montefiore

Arianna, alias Laura Parisi de Il Paradiso delle signore, ha avuto modo anche di parlare delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore che sono state trasmesse in televisione prima dello stop televisivo e ha ammesso che sono state decisamente più 'vivaci' dal punto di vista dei contenuti e della trama.

"Ci sono state piccole novità e dinamiche che hanno vivacizzato gli ultimi episodi", ha dichiarato l'attrice.

Intanto, per chi non avesse avuto modo di seguire tutti gli episodi della quarta stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1, potrà rivedere le repliche che sono in programma per tutta l'estate nel pomeriggio della rete ammiraglia, alle ore 15,40 circa. Gli episodi della soap potranno essere riguardati in streaming online anche sul sito web gratuito RaiPlay.it