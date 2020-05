Le avventure della serie televisiva Una vita continuano a regalare forti emozioni. Nelle puntate andate in onda in Spagna lo scorso anno e che gli italiani vedranno prossimamente, Lucia Alvarado farà una scoperta che stravolgerà i suoi piani. La ricca ereditiera riceverà una bruttissima notizia proprio nel momento in cui organizzerà la fuga da Acacias 38 con Telmo Martinez. A seguito delle continue percosse del marito, Eduardo Torralba, la Alvarado apprenderà di essere ad un passo dalla morte a causa di un cancro incurabile.

Dopo aver confessato a Ursula Dicenta di essere gravemente malata, Lucia compirà un grosso sacrificio dato che deciderà di vivere gli ultimi giorni della sua vita con il perfido marito.

Telmo, quindi, non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare il quartiere in compagnia del figlio Mateo.

Lucia e Telmo diventano amanti

Eduardo ha messo in evidenza il suo vero volto nel corso della puntata che i telespettatori italiani hanno seguito giovedì 28 maggio 2020. L'uomo ha maltrattato la moglie (Lucia) dopo averle ordinato di prendere le distanze da Telmo. Le anticipazioni spagnole riguardanti ciò che accadrà negli episodi in programma nei prossimi mesi su Canale 5 segnalano che il Torralba diventerà sempre più aggressivo per impedire alla Alvarado di rivedere l’ex prelato.

Tutto avrà inizio quando il Martinez sceglierà di rimanere nel quartiere spagnolo con la certezza di essere il padre naturale del piccolo Mateo.

L’intenzione dell’ex parroco sarà quella di proteggere il bambino e la donna che ama. Successivamente Lucia non riuscirà più a frenarsi pur sapendo che Eduardo l’ha sposata nonostante fosse a conoscenza che la creatura che portava in grembo non fosse sua. La ricca ereditiera si getterà tra le braccia di Telmo intraprendendo quindi una vera e propria tresca clandestina.

La Alvarado è malata, il Martinez lascia Acacias 38 con Mateo

Lucia e l’ex prelato, infatti, si incontreranno numerose volte in segreto mentre Eduardo comincerà a sospettare della moglie. Quest’ultimo, quando avrà la conferma del tradimento della Alvarado, non ci penserà due volte a picchiarla. In seguito, durante l'ennesima lite con il marito, la cugina della defunta Celia avrà un malore che la costringerà al ricovero in ospedale.

Dopo essere stata soccorsa dai medici Lucia farà un’amara scoperta poiché verrà a conoscenza di avere un tumore ai polmoni. In un primo momento la figlia dei marchesi di Valmez non dirà a nessuno della sua malattia. Con il trascorrere dei giorni si farà coraggio e deciderà di confidarsi con Ursula.

Precisamente nel corso del capitolo numero 989 Lucia farà sapere alla Dicenta di voler utilizzare il tempo che le resta per salvare Telmo e Mateo. A questo punto l’ex istruttrice non si farà da parte dato che prometterà alla Alvarado che aiuterà suo figlio e il Martinez a fuggire dal quartiere iberico. Lucia, quindi, arriverà a prendere una drastica decisione per il bene dei suoi cari visto che, dopo essere tornata a casa, sceglierà di rimanere al fianco di Eduardo.

Per terminare Telmo apprenderà che la sua amata non si unirà al suo viaggio con Mateo tramite una lettera d’addio che gli farà avere Ursula.