Oggi, martedì 5 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne: oltre alla prima parte della sfilata delle dame del Trono Over, il pubblico di Canale 5 ha assistito all'incontro in studio tra Giovanna Abate e "Alchimista". Dopo essersi visti in esterna qualche sera prima, la tronista e il corteggiatore dal volto misterioso si sono incrociati davanti alle telecamere, ma lui non ha ancora svelato il suo aspetto fisico. In tanti, però, pensano che sotto la maschera di Dalì che il ragazzo sfoggia possa nascondersi un noto ex corteggiatore della romana, Alessandro Graziani.

Sospetti sul nuovo corteggiatore mascherato di Uomini e Donne

Si sta creando molto interesse attorno ad un ragazzo che ha deciso di corteggiare Giovanna Abate in modo insolito. Dopo aver regalato attenzioni alla tronista nella versione virtuale di Uomini e Donne, oggi "Alchimista" ha scelto di tenere alta l'attenzione su di sé non svelando ancora la sua identità.

Nel corso della puntata che è stata trasmessa oggi, infatti, il giovane spasimante della romana ha fatto il suo ingresso in studio con un cappuccio nero in testa, i guanti e la maschera di Dalì che gli copriva tutto il volto.

Il diretto interessato ha spiegato che per ora non intende mostrarsi alla donna che gli piace perché non vorrebbe mai rovinare il feeling che si è creato tra loro nelle ultime settimane: secondo lui, infatti, l'impatto fisico potrebbe cambiare la natura del loro rapporto in modo troppo repentino.

Anche se la protagonista del dating-show ha provato a sbirciare il viso del suo corteggiatore misterioso più volte, non è riuscita a cogliere nulla, a differenza di alcuni attenti spettatori che si sono fatti un'idea ben precisa di chi si potrebbe nascondere dietro alla maschera.

Alessandro Graziani pronto a tornare a Uomini e Donne

Ascoltando il modo di parlare di "Alchimista" (anche se la sua voce è stata leggermente modificata dalla redazione) e vedendolo muoversi per lo studio, alcuni fan di Uomini e Donne sono arrivati a pensare che possa essere una persona che ha già partecipato alla trasmissione nel recente passato.

Il parere che hanno sposato tanti, dunque, è che dietro alla maschera di Dalì potrebbe nascondersi Alessandro Graziani, il giocatore di pallavolo che ha corteggiato Giovanna fino a quando non c'è stato lo stop alle registrazioni all'inizio di marzo.

È vero che il ragazzo è stato più volte in collegamento con la Abate durante la versione virtuale del programma, ma è anche vero pochi giorni fa si è fotografato su Instagram accanto ad una valigia poco prima di partire per Roma (dove si registra U&D).

Che "Alchimista" sia qualcuno di già familiare alla tronista, lo sospettano in molti, soprattutto a fronte della sua esigenza di non farsi vedere in viso e di modificarsi la voce pur di non essere riconosciuto immediatamente dalla donna che vuole conquistare.

Maria De Filippi ha visto 'Alchimista' prima dell'arrivo a Uomini e Donne

Anche Gianni Sperti oggi ha avuto la sensazione di conoscere già "Alchimista".

Dopo aver appreso l'intenzione del ragazzo di non volersi mostrare ancora per un po', l'opinionista di Uomini e Donne ha chiesto: "Io sto iniziando farmi delle domande. Potrebbe essere un personaggio noto?".

Il collega di Tina Cipollari si è rivolto a Maria De Filippi, l'unica in studio ad aver visto il viso del corteggiatore di Giovanna senza maschera, che ha risposto immediatamente: "Assolutamente no".

La smentita della padrona di casa, però, è stata alla possibilità che sia un Vip a voler conquistare la Abate e non che possa nascondersi Alessandro Graziani dietro alla sagoma di Dalì.