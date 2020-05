Sono passate soltanto 24 ore da quando il pubblico di Uomini e donne ha conosciuto il volto di "Sirius", il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. Dopo aver saputo che il 26enne si chiama Nicola Vivarelli, molti curiosi hanno scavato nel suo passato ed hanno scoperto cose molto interessanti: l'ufficiale di Marina, infatti, ha due profili Instagram e qualche anno fa ha offeso uno degli opinionisti del programma dopo aver posato accanto a lui per una foto ricordo.

Nicola Vivarelli accende il pubblico di Uomini e Donne

Non è soltanto la giovanissima età del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani ad aver acceso una forte polemica tra i telespettatori di Uomini e Donne: Nicola Vivarelli, infatti, sembra non avere molta credibilità tra coloro che seguono il dating-show di Canale 5.

Dopo aver analizzato nei minimi dettagli il profilo Instagram che il ragazzo utilizza attualmente (nella cui biografia sono elencati vari mestieri, come il modello e l'influencer), i più attenti sono andati alla ricerca di qualche segreto del suo passato.

Sul blog "Vicolo delle News", infatti, nelle scorse ore sono stati pubblicati gli screenshoots di alcune discutibili fotografie che l'ufficiale di Marina ha postato sul suo precedente account qualche anno fa, molto prima di imbattersi nella conoscenza della dama del Trono Over.

Oltre a posare spesso senza maglietta e con sguardo ammiccante, tempo fa il ragazzo usava degli hashtag un po' particolari per accompagnare i suoi scatti: "gay" o "gay pride" sono i due più usati dal neo protagonista di U&D sotto alle immagini che lo ritraevano in compagnia di amici.

L'offesa di Nicola all'opinionista di Uomini e Donne

Un'altra piccola polemica che è nata nelle ultime ore sul corteggiatore di Gemma, è quella riguardante un insulto gratuito che ha rivolto ad un membro del cast fisso di Uomini e Donne qualche tempo fa. Sotto ad una foto nella quale posa accanto a Jack Vanore, opinionista del Trono Classico, il giovane Nicola ha risposto così a chi gli ha chiesto chi fosse la persona vicina a lui: "Un c...

di U&D".

Insomma, sono tante le cose che non tornano su questo ragazzo che ieri ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo: a differenza della Galgani che sembra credergli ciecamente, sono davvero in pochi a dare credito all'interesse che Vivarelli sostiene di nutrire nei confronti della dama 44 anni più grande di lui (l'ufficiale di Marina ha 26 anni, mentre la dama del Trono Over ne ha compiuti 70 a gennaio scorso).

Possibili ambizioni televisive per Nicola di Uomini e Donne

A far pensare che il principale obiettivo di "Sirius" sia il mondo dello spettacolo e non il cuore di Gemma, è anche la biografia che lui ha accostato al suo profilo Instagram.

Tra le tante professioni che sostiene di esercitare Vivarelli, ci sono anche quella di modello e brand promoter (ovvero influencer), il tutto accompagnato dal tag di una nota agenzia di spettacolo che, da quando l'account ha iniziato a fare il giro dei siti di Gossip, è stato rimosso probabilmente dal diretto interessato.

Insomma, Nicola non sembra avere le caratteristiche del corteggiatore ideale: non è solo la giovane età dell'ufficiale di Marina a far pensare a molti spettatori che intenda usare la Galgani per sfondare in televisione.

La dama del Trono Over, però, non è parsa affatto intenzionata a mettere in discussione questa conoscenza: le emozioni che il 26enne toscano le ha fatto provare prima in chat e poi dal vivo, sono state così forti che la 70enne ha scelto di correre il rischio di continuare a frequentarlo nonostante il parere contrario di quasi tutti.